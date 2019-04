De Ronde van Vlaanderen is zijn allereerste profzege: wie is Alberto Bettiol? XC

07 april 2019

17u58 4 Wielrennen Alberto Bettiol (25) heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Alberto wie? We stellen de eerste Italiaanse Ronde-winnaar sinds Alessandro Ballan (2007) even voor.

Acht jaar geleden liet Bettiol zich voor het eerst écht opmerken in het wielerwereldje. De jonge Italiaan kroonde zich in 2011 tot Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Drie jaar later werd hij prof bij Cannondale, waar hij ploegmakker werd van ene Peter Sagan.

Bettiol deed in zijn eerste profjaren vooral ervaring op. Stelen met de ogen. De Italiaan schikte zich in een dienende rol, maar wist af en toe een mooie uitslag bij elkaar te rijden. Zo werd hij in 2016 derde in het eindklassement van de Ronde van Polen. Toen winnaar: Tim Wellens.

Twee maanden later finishte Bettiol knap als vierde in de GP van Québec én kwam hij als zevende over de streep in de GP van Montréal. Fraaie prestaties in WorldTour-wedstrijden. In 2017 bevestigde hij met een tiende plek in de E3 en een zesde stek in de Clásica San Sebastian.

BMC zag potentieel in de talentvolle Bettiol en haalde hem in 2018 aan boord. “Ik kijk uit naar de kans om met een kampioen als Greg Van Avermaet te kunnen racen. Ik wil van hem en de rest van het team leren met het oog op de kasseiklassiekers. Ik wil blijven groeien en ook aan mijn tijdrit werken”, klonk het toen.

Maar door twee zware valpartijen zat zijn avontuur er bij BMC al na één seizoen op. “Ik heb daardoor een beetje bang om in het peloton te rijden. Ik weet dat ik daaraan moet werken, en het team doet er ook alles aan om me te helpen”, klonk het onlangs bij de renner van EF Education First.

Met zijn terugkeer naar het team van Jonathan Vaughters, teambaas van EF Education First, kwam zijn talent alleszins helemaal tot leven. In de Tirreno verbaasde hij dit jaar met een tweede plek in de individuele tijdrit, enkel Victor Campenaerts legde het traject sneller af. En in de E3 BinckBanck Classic kleurde hij de finale met een uiteindelijke vierde plek.

Vierde eindigen in de ultieme voorbereidingskoers op de Ronde van Vlaanderen maakte hem een outsider voor Vlaanderens Mooiste. Het nummertje dat hij daar vandaag heeft opgevoerd, kennen we intussen. Zijn allereerste profzege. Wow. Alberto Bettiol. Naam om te onthouden.