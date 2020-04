De Oscars van de Ronde (deel 2): van het foutste kledingstuk tot de strafste demarrage - dit is wat u vandaag moet missen MDRW/SVBM/DMM

05 april 2020

07u00 0 Ronde van Vlaanderen Geen 104de Ronde van Vlaanderen dit weekend. Omdat het coronavirus de hoogmis van het Vlaamse wielrennen niet zomaar in de vergeethoek kan duwen, vieren wij Vlaanderens Mooiste dit weekend met 14 eigenzinnige Oscars. Van de zotste inhaalrace tot de strafste demarrage - dit is wat u zondag moet missen. Heeren, vertrekt!

Het foutste kledingstuk: supportersjas brengt Naesen, Sagan en Van Avermaet ten val

Een jas die nonchalant over de nadar hangt. Meer is er niet voor nodig om een ontketende Oliver Naesen tegen de grond te werken in de Ronde van 2017. Naesen lijkt die dag op de Oude Kwaremont samen met trainingsmaat Greg Van Avermaet en wereldkampioen Peter Sagan op weg naar Philippe Gilbert, die op dat moment alleen in de aanval rijdt. Maar toen kwam hun inhaaljacht abrupt ten einde. De boosdoener: een supportersjas.

“Het blijft mij achtervolgen, hé (lacht). Elke week komt dat filmpje of die foto wel eens opduiken. Soms tot vervelens toe”, vertelt Naesen er aan onze redactie nog eens over. “Ik kan het mij dus perfect voor de geest halen. We waren weggereden met een select groepje en gingen echt keihard. Opeens schuift het voorwiel van Sagan weg en voor ik het goed en wel besef, smakken Greg en ik ook tegen de grond. Achteraf bleek hij te haperen aan de jas van een toeschouwer.”

Naesens jongensdroom spat samen met z’n fiets aan diggelen. Game over voor de Oost-Vlaming. “Een podiumplaats had er wellicht ingezeten, maar ik ben gestopt met mezelf af te vragen: wat als? Dat is heel vermoeiend en doet bovendien afbreuk aan de prestatie van Phil. Het blijft hoe dan ook heel zuur. Om mij te troosten zei iedereen dat ik nog jong was en er nog veel andere kansen zouden volgen. Maar kijk, drie jaar later ben ik nog steeds aan het wachten. En dit seizoen zal daar al helemaal geen verandering in komen.”

Val bij de achtervolgers.. Sagan , VanAvermaet en Naesen komen in aanraking met moeder aarde op de oude Kwaremont... stjuu zeg... #RVV pic.twitter.com/hfo9JM8PKG Ton Heijstek(@ TonHeijstek1) link

De beste Belg: Museeuw is na derde overwinning in 1998 de Leeuw van Vlaanderen

Geen Ronde zonder De Leeuw van Vlaanderen. Johan Museeuw won Vlaanderens Mooiste tot drie keer toe, werd drie keer tweede en twee keer derde. Briek Schotte deed kwantitatief even goed met acht podiumplaatsen, maar Museeuw scoort nog net iets hoger met drie in plaats van twee overwinningen. De Gistelnaar pakt zijn eerste zege in 1993 in zijn eerste seizoen onder de vleugels van Patrick Lefevere. “In het begin van mijn carrière was ik natuurlijk eerder een sprinter. Toen ik bij Patrick kwam, ben ik omgeschoold tot een klassiek renner, met succes. Vanaf dan ben je natuurlijk volledig gefocust op de klassiekers”, vertelt hij aan onze redactie.

Van zijn drie overwinningen vindt Museeuw die van 1998 de strafste, maar de eerste de speciaalste. “Zeker omdat ik in 1993 won met de driekleur om de schouders. In 1998 rondde ik een solo vanop Tenbosse af. Sportief gezien is dat wel het grootste nummer, denk ik. Maar ze zijn allemaal mooi op hun eigen manier.”

Vlaanderens Mooiste brengt niet enkel goede herinneringen teweeg. In 1994 grijpt Museeuw net naast een tweede zege op rij. “Dat jaar verloor ik erg nipt in de sprint tegen Bugno. In de Ronde telt alleen de overwinning. Tweede en derde, dat is allemaal mooi, maar het draait om die eerste plaats. Simpel.” Na een zware val in Parijs-Roubaix van 1998 kwam Museeuw nog twee keer dicht bij een vierde, absolute recordzege. In 1999 moest hij Peter Van Petegem en Frank Vandenbroucke voor zich dulden in een sprint met drie, in 2002 finishte hij als tweede achter de ontsnapte Andrea Tafi.

De leukste uitspraak: Frans Verbeeck schetst hoe sterk Eddy Merckx is met legendarische quote

Wat zeg je als je voor de tweede keer tweede bent geworden in de Ronde van Vlaanderen? En dan nog wel na de beste renner aller tijden. Frans Verbeeck windt er in 1975 geen doekjes om. Na de finish wordt hij op het podium geïnterviewd door Fred De Bruyne. Op anderhalve meter van Merckx - er was toen wel nog geen sprake van social distancing - doet hij zijn verhaal van de wedstrijd.

“Frans Verbeeck, gefeliciteerd, jij bent natuurlijk op een fantastische Merckx gevallen, dacht ik”, opent De Bruyne. “Het is ongelofelijk Fred, hoe dat die rijdt. Ge kunt dat niet zeggen. Ho, ho, ho. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet het zeggen gelijk dat het is. Hij rijdt vijf kilometer per uur te snel voor ons. Ik weet niet wat het is. Hij rijdt nog eens zo snel als vorig jaar.”

De zege in 1975 is de tweede en laatste van Eddy Merckx in de Ronde van Vlaanderen. De vijfvoudige Tour-winnaar ontsnapt op ruim 100 kilometer van de aankomst. Enkel Verbeeck kan hem bijhalen, maar moet op 19 kilometer van de aankomst lossen op de Muur. De vlot babbelende Verbeeck maakt het ook ook na zijn carrière. In 1977 richt hij fietskledingbedrijf Vermarc op, tot op de dag van vandaag één van de grootste fabrikanten van wielerkleding in ons land.

De domste jeugdzonde: Sagan knijpt in de billen van podium-miss Maja

Peter Sagan staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken van de Ronde door zijn winnende raid in 2016. Daarmee zette hij zich in het rijtje van renners die als wereldkampioen Vlaanderens Mooiste wonnen. Ook in 2013 was een 23-jarige Sagan er al relatief dicht bij: hij eindigt als tweede na Fabian Cancellara, weliswaar op anderhalve minuut van Spartacus. Sagan mocht dus mee het podium op.

Net daar laat de Slovaak zich op een jeugdzonde betrappen. Op het moment dat bloemenmeisje Maja Leye winnaar Cancellara op de wang kust, knijpt Sagan haar met een grijns in de billen. Het resultaat is een inmiddels welbekende foto in wielerland én bakken kritiek. Leye reageert op het moment zelf niet. Sagan belandt in een stormpje, maar blust het brandje zelf met een videoboodschap.

“Ik wil mij oprecht verontschuldigen bij Maja voor wat ik gisteren op het podium heb gedaan. Want het was fout van mij. Ik beloof in het vervolg met meer respect te handelen.” Bij de volgende ontmoeting geeft Sagan - op het startpodium van de Brabantse Pijl - bloemen af aan Maja. De Slovaak zou die Brabantse Pijl uiteindelijk ook winnen. Na afloop houdt hij op het podium netjes de handen thuis.

Was not my intention to disrespect women today on the podium. Just a joke, sorry if someone was disturbed about it. Peter Sagan(@ petosagan) link

De zwaarste Ronde: Eric Vanderaerden triomfeert na een dag sneeuw en hagel

23 jaar jong en alleen aankomen aan de finish in de Ronde van Vlaanderen, veel mooier kon het niet voor Eric Vanderaerden in 1985. Alleen het weer is niet op de afspraak. In 1985 is het bar koud en de regen valt de hele dag uit de lucht. Na 200 kilometer zijn nog slechts 35 renners in koers. De Ronde van 1985 wordt niet voor niets als de meest heroïsche uit de geschiedenis omschreven. In niet-coronatijden was het zowat de enige wielerwedstrijd die al eens integraal werd heruitgezonden.

Met Vanderaerden als winnaar dus. Net voor de Koppenberg rijdt de Limburger lek. Op 75 kilometer van de meet is de finale dan al in alle hevigheid losgebarsten. Vanderaerden kromt de rug en haalt iedereen bij op de Koppenberg. Als een van de weinigen moet hij geen voet aan de grond zetten. “Mijn veldritervaring heeft me toen geholpen. Het was kunst om je voetriempjes juist aan te spannen. Los genoeg om snel voet aan de grond te zetten, hard genoeg om te kunnen trekken aan de pedalen", zou Vanderaerden er later over zeggen.

Net voor de start had Vanderaerden zich naar eigen zeggen ingesmeerd met ossenvet om de regen af te weren. Het maakt dat hij beter tegen het barre weer kan dan de rest. Na een inhaaljacht gaat hij solo op 20 kilometer van de finish. In Meerbeke haalt de latere winnaar van Parijs-Roubaix de mooiste overwinning van zijn carrière binnen. Slechts 24 renners bereiken de meet.

De strafste demarrage: Fabian Cancellara laat Boonen achter op de Muur

4 april 2010, Muur van Geraardsbergen. Tom Boonen en Cancellara draaien schouder aan schouder op nadat ze al vanop de Molenberg samen in de aanval trokken. Tot een duel op de Muur komt het eigenlijk niet. Boonen moet al snel rechtstaan op de trappers. Cancellara stuift vanuit het zadel met enkele stevige lendenrukken weg. Eén meter worden er twee, dan drie en vanaf de Kapelmuur ziet Boonen de Zwitser niet meer terug. Cancellara, die meermaals van fiets had moeten wisselen, wint zijn eerste van drie Rondes.

Tegelijk is een hardnekkige ‘urban legend' geboren. Volgens criticasters maakt Cancellara in 2010 gebruik van een motortje in zijn fietskader om weg te fietsen van Boonen. Onder meer ex-prof Phil Gaimon beschuldigt de Zwitser. Bewijzen zijn er niet, geruchten te over. Cancellara ontkent doorheen de jaren elke verdachtmaking met de woorden: “Ik heb geen motor nodig, mijn lichaam is mijn motor.”

Terugblikkend naar het moment van zijn demarrage, zegt Cancellara het volgende. “In 2010 was ik heel sterk. Veel mensen zaten te wachten op een overwinning van mij in de Ronde van Vlaanderen. Mijn aanval op de Molenberg was niet gepland. De dingen gebeurden gewoon en Tom ging met mij mee. En toen, ja, de Muur. Ik versnelde gewoon. Niet met opzet, maar omdat ik erover wilde. Tom was de held van de natie, ik was een beetje de outsider. Ik reed weg en ik kwam alleen aan. Alles is perfect gelopen die dag.”

De oudste winnaar: Andrei Tchmil triomfeert op 37-jarige leeftijd

37 jaar, 2 maanden en 12 dagen. Zo oud - of jong, zoals u zelf wil - is Andrei Tchmil als hij in 2000 de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schrijft. Tchmil werd de oudste winnaar van Vlaanderens Mooiste ooit. Het derde monument op het palmares van Dre, na eerder Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. Daar kan je mee thuiskomen.

Dat Tchmil er die dag zin in had, was voor de start al duidelijk. De Belg is er aan het vertrek in Brugge als de kippen bij en tekent als eerste het startblad. Het leven is aan de rappen. Op de eerste move van een favoriet is het wachten tot Tenbosse. Peter Van Petegem test de benen, maar erg veel schade richt hij niet aan. Johan Museeuw verrast dan weer vriend en vijand met een aanval op de Vesten voor de Muur van Geraardsbergen, maar Wesemann roept de Leeuw tot de orde.

De beslissing valt na de Bosberg in een gesloten Ronde. Tchmil profiteert van een kleine aarzeling bij de rest en sluipt op kousenvoeten weg. De voorsprong is nooit groter dan 20 seconden en de achtervolgers komen nog erg dicht, maar onze genaturaliseerde landgenoot houdt stand en wint in Meerbeke. Hij blijft net uit de greep van Dario Pieri en Romans Vainsteins. Na de aankomst reageert de winnaar erg gelukkig: “Ik ben heel blij. Volgens mij is dit een van de mooiste dagen van mijn leven als coureur.”

