Benoot: "Terpstra was de beste, maar ik denk niet dat hij mij er man-tegen-man had afgereden" Dries Mombert

01 april 2018

18u55 1 Ronde Van Vlaanderen Een achtste plaats voor Tiesj Benoot in zijn vierde Ronde van Vlaanderen. De kopman bij Lotto-Soudal had een dubbel gevoel bij zijn resultaat. "Ik was bij de beteren in de wedstrijd, maar Terpstra heeft verdiend gewonnen."

Tiesj Benoot moest het in de finale wederom in zijn eentje zien te rooien. De 24-jarige winnaar van de Strade Bianche kwam na de eerste passage over de Paterberg alleen te zitten in een ruime kopgroep, maar trok zich prima uit de slag. "Het was moeilijk koersen tegen dat blok van Quick.Step. Ik had mijn oor te luister gelegd bij Stybar. Hij zou springen op de Kruisberg, hij deed dat ook. Maar toen ging Terpstra en zat ik een beetje ingesloten. De manier waarop hij vervolgens Nibali bergop uit het wiel reed was wel indrukwekkend."

"Ik denk niet dat Terpstra er mij man-tegen-man had afgereden, maar de koers is nu eenmaal zo gelopen. In de finale was het een tactisch steekspel om de dichtste ereplaatsen. We probeerden rond te draaien in de achtervolging, maar als het dan even stilvalt, is alle moeite natuurlijk voor niets geweest. Nu goed, als je ziet hoe Terpstra zijn voorsprong bewaart na de Oude Kwaremont en de Paterberg... Dan moet je gewoon concluderen dat de sterkste man vandaag de wedstrijd heeft gewonnen."

Benoot probeerde diep in de finale op de Paterberg nog zijn wagonnetje aan te haken bij een aanvallende Sagan, maar slaagde niet in zijn opzet. "Ik zat in het wiel van Sep Vanmarcke en zou zo als derde bovenkomen. Plots schoot Sep in een kramp of sloeg zijn versnellingsapparaat over. Ik weet het niet echt. Feit is dat ik daardoor buitenom moest en zo enkele lengten moest laten op Sagan. In het ideale geval kwamen we met een man of vijf boven en dan was er misschien nog wat mogelijk. Ik had het gevoel dat we naar Pedersen konden rijden, maar Terpstra die was te ver weg."

Na zijn vijfde plaats bij zijn debuut in 2015 en daarna twee opgaves knoopt Benoot weer aan met de top tien in de Ronde van Vlaanderen. "Mijn achtste plaats is een bevestiging van mijn goede conditie, maar ik had natuurlijk meer gewild. Ik hoop hier de komende jaren nog een aantal keer met dezelfde benen aan de start te verschijnen.”

Benoot trekt na de Ronde voor een week naar Spanje. Onze landgenoot laat Parijs-Roubaix bewust schieten om dan voluit te mikken op de heuvelklassiekers. "Tijdens de Brabantse Pijl kom ik voor het eerst weer in actie. Ik kijk uit naar het volgende deel van mijn voorjaar, maar nu primeert een week stage om ook mentaal wat rust te nemen. Daarna zien we wel wat er nog uit de bus komt in het Ardense luik.”