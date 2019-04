Bastianelli maakt favorietenrol waar in Ronde van Vlaanderen voor vrouwen XC

07 april 2019

15u28 10 Ronde van Vlaanderen De Italiaanse Marta Bastianelli heeft de zestiende editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op haar naam geschreven. De Europese kampioene van Team Virtu rekende in de sprint af met Annemiek van Vleuten en Cecilie Uttrup Ludwig.

Anna Van der Breggen pakte vorig jaar uit met een straffe solo in de Ronde van Vlaanderen. Vandaag was de Nederlandse er niet bij. Jolien D’hoore stond wél aan de start. De Oost-Vlaamse maakte haar rentree na haar sleutelbeenbreuk in de Drentse Acht.

De dames kregen een kleine 160 kilometer voorgeschoteld. Ook op het menu: tien beklimmingen en vier kasseistroken. Dat schrikte deze zeven rensters echter niet af om vroeg in het offensief te trekken: Ilaria Sanguineti, Severine Eraud, Giulia Marchesini, Kylie Waterreus, Kseniia Dobrynina, Silvia Valsecchi en Chanella Stougje.

Nadien moesten enkele toppers als Jip van Den Bos en ex-winnares Coryn Rivera de strijd staken na een valpartij. Ook Chantal Blaak smakte tegen de grond, maar kwam later opnieuw voorin aansluiten. Aan de voet van de Kanarieberg werden de vluchters dan weer bij de lurven gevat.

Op de Oude Kwaremont ontplofte de boel compleet. Cecilie Uttrup Ludwig duwde stevig op haar trappers en kreeg het gezelschap van Annemiek van Vleuten, Marta Bastianelli en Katarzyna Niewiadoma. Marianne Vos en Lotte Kopecky zagen hun winstkansen door een lekke band in rook opgaan.

Voor Niewiadoma ging het op de Paterberg te snel. Zo trokken drie leidsters richting Oudenaarde. En na een langgerekte spurt toonde Bastianelli zich de snelste. Haar eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Van Vleuten en Ludwig werden respectievelijk tweede en derde. Sofie De Vuyst was met een zestiende plek de eerste Belgische.

Uitslag

1. Marta Bastianelli (Ita/Team Virtu) de 159 km in 4u16:50 (gem 37,145 km/u)

2. Annemiek van Vleuten (Ned)

3. Cecilie Ludwig (Den)

4. Sofia Bertizzolo (Ita) op 0:07; 5. Ellen van Dijk (Ned); 6. Katarzyna Niewiadoma (Pol); 7. Chantal Blaak (Ned) 0:10; 8. Lisa Brennauer (Dui) 0:55; 9. Lucinda Brand (Ned); 10. Amy Pieters (Ned); 11. Marta Cavalli (Ita); 12. Soraya Paladin (Ita); 13. Gracie Elvin (Aus); 14. Lisa Klein (Dui); 15. Alison Jackson (Can); 16. Sofie De Vuyst; 17. Elisa Longo Borghini (Ita); 18. Vita Heine (Noo); 19. Floortje Mackaij (Ned); 20. Amanda Spratt (Aus) 0:58; 21. Elena Cecchini (Ita) 1:00; 22. Marianne Vos (Ned) 1:55; 23. Emilia Fahlin (Zwe); 24. Anouska Koster (Ned); 25. Rasa Leleivyte (Lit); 26. Maria Confalonieri (Ita); 27. Julie van de Velde (Ned); 28. Erica Magnaldi (Ita); 29. Ruth Winder (VSt) 2:49; 30. Jeanne Korevaar (Ned); ¿; 32. Lotte Kopecky 3:26; 41. Jolien D’hoore 4:38; 49. Kelly Van Den Steen; 52. Jesse Vandenbulcke; 63. Valerie Demey 6:24; 80. Annelies Dom 7:41; 81. Saartje Vandenbroucke.