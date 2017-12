Armstrong is weer welkom: verguisde Amerikaan eregast in Ronde van Vlaanderen Bart Audoore

04u00 0 RV Lance Armstrong laat in een videoboodschap weten dat hij volgend jaar naar de Ronde van Vlaanderen komt. Ronde Van Vlaanderen Krijgt hij applaus of gooien ze lauw Kwaremont-bier naar zijn hoofd? Wouter Vandenhaute haalt over 3,5 maanden een speciale gast naar de Ronde van Vlaanderen en die zorgt nu al voor controverse. De grootste paria van de koers: Lance Armstrong (46).

Je moet het durven: Lance Armstrong krijgt volgend voorjaar een hoofdrol in de Ronde van Vlaanderen. Sinds zijn levenslange dopingschorsing wordt de ex-kampioen uitgespuwd door de wielerwereld, maar nu keert hij terug via de grote poort. Twee dagen voor de eigenlijke Ronde is de Amerikaan de gastspreker op een nieuw event dat Flanders Classics organiseert, de Tour of Flanders Business Academy.

2.000 mensen kunnen die vrijdag een vip-dag beleven in aanwezigheid van de gevallen held. Een kaartje kost 290 euro. Daarvoor krijg je een ontbijt in Oudenaarde, gevolgd door een fietstocht van 74 kilometer over het parcours van de Ronde, samen met ‘The Boss’. In de namiddag is er een gezond gastronomisch diner in de tenten op de Oude Kwaremont. Daar zal Armstrong gedurende 20 minuten de aanwezigen toespreken.

Wouter Vandenhaute , de grote baas van Flanders Classics wil elk jaar een straffe spreker naar Vlaanderen halen. "Lance Armstrong is en blijft een groot kampioen. Ik heb al jaren het gevoel dat hij vooral gestraft is voor zijn arrogantie."

“Met de Tour of Flanders Business Academy willen we elk jaar een straffe spreker naar Vlaanderen halen”, zegt Wouter Vandenhaute, de grote baas van Flanders Classics. “Dat kan iemand uit het wielrennen zijn, maar even goed uit een andere sport of uit een ander domein van de samenleving. Als allereerste spreker hebben we Lance Armstrong uitgenodigd. Hij wil graag naar Vlaanderen komen om zijn verhaal te vertellen en om zijn favoriete eendagswedstrijd live te beleven.”

Straf, straf, straf. Dat Armstrong zijn verhaal wil brengen, is niet zo vreemd — zijn liefde voor zijn sport is intact — maar tot op heden was de man nergens welkom. Toen hij twee jaar geleden nog maar in de buurt van het Tourparcours kwam, zorgde dat voor striemende kritiek. Vandenhaute is de eerste wielerorganisator die de deur opnieuw open zet. En hij is consequent: op zondag, de dag van de wedstrijd, mag Armstrong als eregast naast hem plaatsnemen in de eerste volgwagen.

“Voor Armstrong is dit een terugkeer naar de wielersport en wat mij betreft is hij welkom”, zegt Vandenhaute. “Lance Armstrong is en blijft een groot kampioen. Ik heb al jaren het gevoel dat hij vooral gestraft is voor zijn arrogantie.”

Lance Armstrong in de Tour de France van 2003.

"Gelouterd man"

Na een reeks telefonische contacten trok Vandenhaute persoonlijk naar Washington om de Amerikaan te ontmoeten. Hij wilde zeker zijn dat Armstrong niet verbitterd is. Aan een zure avond heeft niemand iets natuurlijk. Wat en wie hij zag, stelde hem gerust. “Ik heb er een gelouterd man aangetroffen, die vrede heeft met zijn lot. Uiteraard moeten we in de wielersport inspanningen blijven leveren in de strijd tegen doping, maar we moeten ook in het reine leren komen met ons verleden. Ik vind het goed dat we kampioenen als Laurent Jalabert en Richard Virenque blijven eren, maar waarom zouden we Lance Armstrong en Jan Ulrich ook niet opnieuw toelaten in de grote wielerfamilie?”

Puur sportief is er geen reden om dat niet te doen. Armstrong nam doping en dat deed ongeveer zijn hele generatie. ‘Wat is dan het verschil?’, vraagt Vandenhaute zich af. Dat is er wel degelijk. Armstrong is geen gewone dopingzondaar. Bij zijn veroordeling sprak de rechter in Amerika over “het meest geavanceerde, meest professionele en meest succesvolle dopingprogramma dat de sport ooit heeft gezien.”

Armstrong nam niet alleen doping, hij zette ook anderen daartoe aan. Hij verplichte zijn teammaats bij US Postal en later Discovery Channel om doping te nemen. Wie niet wilde, kon opkrassen. Wie zijn mond dreigde open te doen of zijn onschuld in twijfel trok, werd afgedreigd of weggepest. Collega-renners Christophe Bassons en Filippo Simeoni zetten om die reden een punt achter hun carrière. Ex-ploegmaats Floyd Landis en Frankie Andreu legden getuigenissen af over hoe zij en hun familie werden geïntimideerd. Armstrong zelf moest na zijn proces zijn zeven Tourzeges inleveren en werd voor het leven geschorst.

Dat Armstrong een tweede kans krijgt net in de week waarin een dopingbom ontploft rond de nieuwe kampioen Chris Froome is opvallend. Die timing is toeval, maar Vandenhaute laat zich er ook niet door afschrikken. Misschien ziet hij er wel een argument in dat zijn gelijk bewijst. Is Armstrong echt zo veel slechter dan de rest? U mag het zelf invullen. En de Texaan, die heeft er gewoon zin in. In een videoboodschap maakt hij alvast promotie voor zijn komst naar Vlaanderen. Hij benadrukt er zijn liefde voor de Ronde en vertelt dat hij uitkijkt naar zijn terugkeer.

Armstrong reed in zijn carrière vijf keer de Ronde van Vlaanderen, zonder grote resultaten. Hij is tot vandaag wel de laatste Tourwinnaar die aan de start kwam van de race.

Lance Armstrong in de Tour de France van 2002.