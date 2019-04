Amper te bevatten: Van der Poel dacht dat hij op kop reed in Ronde: “De demarrage van Bettiol? Nooit gezien” Bart Audoore

08 april 2019

09u05

Gekker moet het niet worden: Mathieu van der Poel (24) dacht op vijf kilometer van Oudenaarde dat hij op kop reed in de Ronde van Vlaanderen. De demarrage van Alberto Bettiol? "Nooit gezien."

Het is amper te bevatten. Bettiol viel aan op de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de finish, maar het duurde dus een kwartier voor Van der Poel dat in de gaten kreeg. “Christoph (Roodhooft, zijn ploegmanager, red.) zat heel de tijd seconden in mijn oor te roepen”, vertelde Van der Poel. “Maar ik dacht dat dat de voorsprong van onze groep op de achtervolgers was. Toen ik boven kwam op de Paterberg, dacht ik dat ik eerst zat in de koers. Ik heb echt niet meegekregen dat er iemand voorop zat. Tot ik later één iemand zag rijden in de verte.”

Ik had mee gekund met Bettiol Mathieu van der Poel

Hoe de vergissing kon gebeuren, kon Van der Poel niet uitleggen. Haperde de radio op een cruciaal moment? Had de renner niet goed opgelet? Was de ploegleiding niet duidelijk geweest? De kopman van Corendon-Circus had geen antwoord. Het werd alleen maar straffer. Want wat zei Van der Poel ook: “Ik had mee gekund met Bettiol.”

Achteraf makkelijk

Alle andere toppers moesten bekennen dat ze Bettiol niét konden volgen. Als het klopt wat Van der Poel zegt, was de Nederlander wellicht de sterkste renner in koers, en niet de Italiaan. “Het was een andere koers geweest als ik Bettiol had zien vertrekken, maar ik denk niet dat we daar over moeten blijven nadenken”, klonk het laconiek. “Ja, het is jammer, en achteraf gezien had winst er ook in gezeten, maar achteraf is altijd makkelijk.”

Te makkelijk, en dus wilde Van der Poel er verder niet aan. “Neen, neen, neen. Ook als ik vroeger had geweten dat Bettiol op kop zat, had ik niks meer geprobeerd in die laatste kilometers. Ik was bezig met de sprint. Er zaten nog een paar man van Quick.Step bij, en ik weet dat Asgreen snel is: ik dacht dat zij voor hem gingen rijden, maar blijkbaar niet.”