Als broekje naar wereldtitel, 7 eindzeges in de Tour (die allen geschrapt werden) om nadien als triatleet furore te maken: de werken van Lance Armstrong Yari Pinnewaert

06u35 0 REUTERS Lance Armstrong met één van de gele truien die hem later werden afgenomen. Ronde Van Vlaanderen Straf nieuws vanochtend, met Lance Armstrong die als eregast is uitgenodigd op de Ronde van Vlaanderen 2018. Hieronder een overzicht van de mooiste (en minder mooie) prestaties uit de actieve (renners)carrière van 'The Boss'.

De 'jonge' Lance Armstrong:

1991: eindwinnaar in de Wielerweek van Lombardije

1993:

* goud op het WK op de weg bij de elite in Oslo

* Amerikaans kampioen op de weg

* winst in de achtste etappe van de Tour de France

1994:

tweede in Luik-Bastenaken-Luik en in de Clásica San Sebastián

1995:

* winst in de Clásica San Sebastián

* winst in vijfde rit in Parijs-Nice

* winst in de 18de etappe in de Tour de France

1996:

* winst in de Waalse Pijl

* tweede in Luik-Bastenaken-Luik

* tweede in het eindklassement van Parijs-Nice

Photo news Armstrong nadat hij net wereldkampioen was geworden in 1993.

De periode 1999-2009:

In oktober 1996 slaat het noodlot toe, want er wordt teelbalkanker vastgesteld met uitzaaiingen naar de longen en hersenen. Zijn kans op overleven werd minder van 50 procent geschat, maar na twee zware operaties en een (toen nog) experimentele vorm van chemo overwon Armstrong de zware strijd en zat hij enkele maanden nadien alweer op de fiets. En of dat met succes was.

1999-2010:

* zeven opeenvolgende eindzeges in de Ronde van Frankrijk (1999-2005)

* tweedes in de Amstel Gold Race (2001)

* eindwinst in Critérium du Dauphiné Libéré (2002 en 2003)

* winst in het puntenklassement in de Dauphiné (2005)

* tweedes in de Ronde van Zwitserland (2010)

* derdes in de Ronde van Luxemburg (2010)

Alle resultaten uit de periode 1999-2009 werden echter op 22 oktober 2012 geschrapt wegens dopinggebruik. De aanleiding daarvoor was het rapport van de USADA dat hem op 24 augustus 2012 schuldig bevond aan jarenlang gebruik van de in de wielersport verboden middelen.



Enkele maanden later, op 17 januari 2013, biechtte Armstrong in een interview met Oprah Winfrey op dat hij jarenlang doping gebruikte.

AFP Op de biechtstoel bij Oprah Winfrey.

De nadagen:

In 2011 (nog voor de dopingbom ontplofte) zette de Amerikaan een punt achter zijn profcarrière. Datzelfde jaar en in het jaar daarop beproefde hij zijn geluk in het triatlon en in 2012 won hij onder meer de halve Ironmans van Hawaï en Florida. Toen de waarheid in oktober van datzelfde jaar aan het licht kwam en het UCI hem voor het leven schorste, werd die schorsing ook doorgetrokken in officiële triatlons.

AP