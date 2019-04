Adrie van der Poel: “Voor winst moet alles meezitten” JH

07 april 2019

10u42

Ronde van Vlaanderen Voor de start van de Ronde van Vlaanderen werd Adrie van der Poel gepolst naar zijn verwachtingen van zijn zoon. Volgens de Nederlander kan het alle kanten op: "Ik weet hoe moeilijk de Ronde is en wat er allemaal kan gebeuren."

“Er zijn zo veel scenario’s: je kan 30ste worden, maar toch een uitstekende wedstrijd rijden. Winnen hoort bij de mogelijkheden, maar dan zal alles moeten meezitten”, is de vader van Mathieu van der Poel nuchter.

Na de winst afgelopen woensdag van ‘MVDP’ in Dwars door Vlaanderen zijn de verwachtingen hoog. Maar Adrie van der Poel tempert: “De belangen zijn hier groter en de ploegen zijn sterker. Mannen als Stybar en Van Avermaet zeiden woensdag af, maar zijn hier wel aanwezig. Ook de afstand is een belangrijk punt: Gent-Wevelgem was 250 kilometer, maar daar hebben ze maar vijf uren gekoerst. Hier komt daar nog anderhalf uur bij”, sluit de Nederlander af.