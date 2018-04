"Zelfs de laatste driehonderd meter duurden nog een uur" Terpstra (33) maakt favorietenrol waar in de Ronde Marc Ghyselinck

20u23 0 Ronde Van Vlaanderen Na een tropenjaar 2017 is Niki Terpstra (33) weer helemaal terug. Hij won eerst de E3 Harelbeke en nu wint hij ook de Ronde van Vlaanderen. Twee keer was dat met een indrukwekkende solo. Vier jaar geleden won hij Parijs-Roubaix, ook solo. "Dit zijn altijd de droomkoersen voor mij geweest, toen ik nog een kleine jongen was. Het is zo cliché, maar het is wel zo."

Hoe voelde dat, de laatste driehonderd meter in de Ronde van Vlaanderen, in het besef dat je zou winnen?

Niki Terpstra: "Zelfs die laatste driehonderd meter duurden naar mijn gevoel nog een uur. Van tevoren was gezegd dat het in de laatste acht kilometer naar Oudenaarde wind in de rug zou zijn. Maar dat viel dik tegen. Ik heb zwaar moeten werken om dit binnen te halen. Ik was zo kapot. Maar toen ik omkeek dacht ik: 'Hemel, ik win gewoon de Ronde van Vlaanderen. En Parijs-Roubaix heb ik al gewonnen'. Dit zijn altijd de droomkoersen voor mij geweest, toen ik nog een kleine jongen was. Het is zo cliché, maar het is wel zo."

Het was nog ver tot de finish, toen je op de Hotondberg Vincenzo Nibali achterliet.

"Je moet soms demarreren als je kapot zit. Er reed nog een groepje voor, met Sebastiaan Langeveld, Dylan van Baarle en Mads Pedersen. Het was demarreren of achtervolgen. Dat defensief koersen, dat wilden we niet. Dan verlies je ook krachten met de ploeg."

"Stybar demarreerde als eerste op de Kruisberg. Dat was een sterke aanval, die werd gecounterd. Toen ging Nibali en was het mijn beurt om mee te gaan."

"Toen liet ik Nibali achter. Dat was niet gepland natuurlijk. Ik voelde dat het een goed moment was. Ik pakte de bocht heel mooi, waardoor ik meteen een mooie voorsprong had. Ik heb niet meer getwijfeld."

Je hebt al de E3 gewonnen, na een moeilijk seizoen 2017. Keer je sterker dan ooit terug?

"Het jaar dat ik in 2014 Parijs-Roubaix won, was ik ook heel sterk. Ik merkte vorig jaar dat ik niet meer meespeelde. Ik wilde dat rechtzetten. Dat is gelukt."

Het Belgische publiek heeft je niet altijd op handen gedragen. Speelde dat misschien ook mee?

"Je moet het ermee doen. Vorig jaar na Gent-Wevelgem werd ik helemaal afgemaakt. Toen deed het me wel wat. Dit jaar na de E3 Prijs was iedereen erg lovend. Daar was ik dan weer blij om."

Iedereen noemde jou de favoriet, na jouw overwinning in Harelbeke. De druk was ongetwijfeld hoog.

"Het geeft me positieve energie, als mensen met verstand van wielrennen mij een kanshebber noemen. De druk van anderen is nooit hoger dan de druk die ik mezelf opleg."

Volgende week is het Parijs-Roubaix. Is het dan de beurt aan Philippe Gilbert?

"Er zijn er meer die Roubaix kunnen winnen. Je moet elkaar wat gunnen. En je moet geluk hebben. Ik heb drie keer ongeveer midden in een valpartij gereden, dat ik me afvroeg hoe het kon dat ik daar doorheen ben gereden. Het moet allemaal op zijn plaats vallen."