'Vlaanderens mooiste' of 'Vlaanderens pijnlijkste'? Valpartijen bij de vleet in 102de Ronde Redactie

01 april 2018

17u02 5 Ronde Van Vlaanderen Valpartijen bij de vleet, in deze 102de editie van de Ronde van Vlaanderen. De onfortuinlijke Sep Vanmarcke tuimelde twee keer tegen het asfalt, terwijl ploegmakker Docker in de prikkeldraad belandde. Een overzicht van de incidenten van 'Vlaanderens mooiste', of is dit keer 'Vlaanderens pijnlijkste' meer gepast?

11u03: Sep Vanmarcke geraakt in de beginfase meteen betrokken bij een valpartij. Erg lijkt het niet, na wat prutswerk aan de fiets zet de kopman van EF-Drapec onmiddellijk de achtervolging in. BMC-renner Alberto Bettiol is het zwaarste slachtoffer, Van Avermaet verliest meteen zo een belangrijke pion.

11u19: Een nieuwe valpartij in het peloton. Onder meer Jack Bauer maakt kennis met het asfalt.

12u21: De pechvogel van de dag, want Sep Vanmarcke gaat voor de tweede keer vandaag tegen de grond. Ook dit keer geen paniek, na een bezoekje aan de volgwagen mag een der favorieten alweer aan een achtervolging beginnen.

14u41: Stevige valpartij in het peloton. Belgisch kampioen Oliver Naesen, die ook al viel in de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen, is andermaal één van de slachtoffers. Ook Omloop-winnaar Michael Valgren Andersen, Michael Schär en Stijn Devolder liggen erbij. Naesen kruipt op de fiets, maar voor drie renners is er minder goed nieuws: Rudy Barbier, Alexey Lutsenko en Yoann Offredo worden afgevoerd.

La lluvia hace estragos en un día complicado en el Tour de Flandes. Sigue el desenlace a menos de 100 kilómetros para la meta con @javierares @albertocontador y @FlechaExtra #RvV18 @Eurosport_ES 1⃣ y https://t.co/fLW7LTPBrj pic.twitter.com/8QAsE4Zo1c Eurosport.es(@ Eurosport_ES) link

15u45: Mitchell Docker komt ten val en belandt in de prikkeldraad. De Australiër schreeuwt het uit van de pijn. Een beeld dat doet terugdenken aan Johnny Hoogerland, die in de Tour van 2011 hetzelfde overkwam.

Au! Mitchell Docker gaat onderuit en komt in het prikkeldraad terecht. #RVV pic.twitter.com/KnLZqICWS4 NOS Wielrennen(@ NOSwielrennen) link