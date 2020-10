“Een Ronde zonder publiek”: forse maatregelen om er een veilige Ronde van Vlaanderen van te maken MG

13 oktober 2020

10u54 44 Ronde van Vlaanderen De beleving rond de Ronde van Vlaanderen 2020 zal in niets gelijken op het karakteristieke massaspektakel van Vlaanderens Mooiste. Organisator Flanders Classics kondigt draconische veiligheidsmaatregelen aan om de Ronde zondag coronaproof te laten verlopen. “Als we het zondag niet goed doen, zal het veel moeilijker worden om in het voorjaar van 2021 koersen te organiseren”, aldus Tomas Van Den Spiegel.

Naast een algemeen geldende mondmaskerplicht naast het parcours, komt er een publieksverbod op alle hellingen en kasseistroken, in totaal goed voor 22 veiligheidszones. De aankomstzone in Oudenaarde? Zonder publiek. Ook het rennersdorp wordt onttrokken aan het oog van potentiële kijklustigen. “In Oudenaarde en bij uitbreiding langs het hele parcours van de Ronde, kan je niets komen doen”, aldus burgemeester Marnic De Meulemeester. Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter rekent erop dat de mensen zich houden aan dat verbod. “Een Ronde zonder publiek”, kondigt zij af. Wie zondigt tegen de regels, wordt beboet. Stevig. “Men zal niet wegkomen met een boete van 250 euro. Correctionele vervolging is mogelijk”, aldus Van Cauter nog.

Ook in de Vlaamse Ardennen gelden grondige maatregelen. Het publiek moet er 1,5 meter afstand houden van de rijbaan. Waar dat niet kan, kan toegang tot de straat verboden worden.

“De koers is van ons, zorg dat dit zo blijft”

Tomas Van Den Spiegel keek ook al vooruit naar de Ronde van Vlaanderen 2021. “We mogen er vandaag al van uitgaan dat het voorjaar 2021 zal gehypothekeerd zijn", aldus de CEO van Flanders Classisc. “Als we het zondag niet goed doen, zal het veel moeilijker worden om in voorjaar 2021 koersen te organiseren.”

Een boodschap die nog kracht werd bijgezet door opnieuw de provinciegouverneur. Van Cauter: “De Ronde heeft ons al zoveel mooie sportieve momenten gegeven. Als we die in de toekomst nog willen beleven, vraag ik iedereen om te kijken vanuit zijn of haar zetel. U redt er niet alleen de Ronde mee, maar de hele sport. De koers is van ons, zorg dat dit zo blijft en kijk op televisie.”

