"Armstrong is een ordinaire oplichter die mensenlevens stuk heeft gemaakt en een carrière lang wereldkampioen list en bedrog is geweest" Hugo Camps

21u09 0 REUTERS

Lance Armstrong wordt eregast in de Ronde van Vlaanderen. In de Ronde van Catalonië zou ik het nog kunnen begrijpen, maar Vlaanderen? We hebben het hier wel over het grootste monument onder de wielerklassiekers. Om koers als historisch evenement, met de uitstraling van volksidentiteit. De Ronde is als Pasen en Kerstmis.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee