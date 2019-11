Ronde van Vlaanderen-winnaar Bettiol neemt prijzengelden op de korrel: “Als je te veel gaat nadenken over wat je verdient, stap je niet meer op je fiets” Bart Audoore

19 november 2019

12u51 0 Wielrennen Alberto Bettiol (26), winnaar van de Ronde van Vlaanderen dit jaar, breekt een lans voor zijn vrouwelijke collega’s. De Italiaan vindt het prijzengeld bij de dames “een schande”. Hij valt ook niet omver van zijn eigen prijzengeld.

De Italiaan deelde het podium in Oudenaarde met Marta Bastianelli (32), zijn landgenote die won bij de vrouwen. Hij kreeg 20.000 euro voor zijn zege, terwijl zij het moest stellen met 1.265 euro. Dat voelde niet juist. “Dat is gewoon oneerlijk”, aldus Bettiol. “Zij heeft even hard afgezien als ik, misschien nog harder.”

Bettiol loopt sowieso niet hoog op met het prijzengeld dat in het wielrennen te verdienen is — in vergelijking met sporten als voetbal of tennis is het inderdaad een peulenschil. Ook in Milaan-Sanremo of Luik-Bastenaken-Luik krijgt de winnaar 20.000 euro. Enkel in Parijs-Roubaix is meer te verdienen: 30.000 euro.

Dat Bettiol dit “lage” bedragen noemt, is niet omdat hij verwaand of verwend is. De man kent de waarde van geld. Zo trakteerde hij zichzelf na zijn overwinning in Vlaanderen op een (bescheiden) cadeautje: een nieuwe set velgen voor zijn auto ter waarde van 500 euro. Zotter hoefde het niet te worden. Hij had zich nochtans meer kunnen permitteren, want na zijn zege in de Ronde, trouwens zijn allereerste zege bij de profs ooit, kreeg hij een forse opslag van zijn ploeg, EF Education First.

“Natuurlijk ben ik daar blij mee, maar ik wil niet te veel nadenken over hoe veel ik nu verdien”, aldus Bettiol. “Ik wil mijn geest vrij houden, zoals hij was vóór ik de Ronde won, want mentaal moet je als renner sterk zijn en gefocust. Ik wil hongerig blijven. Als je te veel gaat nadenken over hoeveel je verdient, stap je niet meer op je fiets.”

De echte waarde van zijn zege zit elders, vindt hij. “Die overwinning heeft me het vertrouwen gegeven dat ik kan concurreren met de beste renners ter wereld”, vertelt hij. “Hiermee betaal ik ook deels terug wat mijn familie en mijn team al die jaren voor mij gedaan hebben.”

Zijn doel voor 2020 is om een meer constante lijn in zijn prestaties te leggen. Een uitdaging, want na zijn sterke voorjaar viel de tweede helft van 2019 wel erg bleek uit. In de rand heeft hij ook een kleine, meer intieme droom. “Op een dag wil ik het parcours van de Ronde van Vlaanderen opnieuw rijden. In mijn eentje, zonder koers, om de wegen te zien en de lucht op te snuiven.”