Ronde van Vlaanderen tijdens Giro, Van Avermaet ziet geen probleem: "Zullen geen toppers moeten missen"

16 april 2020

11u29

Bron: Blijf in uw Kot 0

Na de virtuele winst ook de ‘echte’? De Ronde van Vlaanderen streeft naar 11 oktober, een datum die Greg Van Avermaet uiteraard met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. “Dat is altijd een belangrijke wedstrijd voor mij geweest”, vertelt de olympische kampioen in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’. “Ik ben tevreden dat de UCI rekening hield met de Monumenten in het najaar. Nu kan ik mij daarop vastpinnen, net als alle Belgen. Laat ons hopen dat de wedstrijd effectief doorgaat.”

Onze 34-jarige landgenoot van CCC ziet geen problemen dat de hoogmis van het Vlaamse wielrennen pal tijdens de Giro (wellicht 3 tot en met 25 oktober, red.) valt. “De ploegen zijn met 28 renners. Ze zijn genoeg gewapend om meerdere programma’s tegelijk te rijden. Die koersen trekken ook andere types van renners aan. De ronderenners kiezen voor de Giro, de eendagsrenners zullen het klassieke programma afwerken. We zullen geen toppers moeten missen.”

Van Avermaet: “Kunnen nu toch al een planning maken”