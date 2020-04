Ronde van Vlaanderen op 19 september? Primus Classic wil plaats afstaan BA

07 april 2020

03u00 0 Wielrennen Krijgt de Ronde van Vlaanderen hulp uit ­onverwachte hoek? De organisatie van de Primus Classic is bereid, mits compensatie, om zijn datum af te staan. Als de UCI geen oplossing vindt, kan de Ronde op zaterdag 19 september gereden worden.

Het is voorlopig nog plan C, maar het is wel uitstekend nieuws dat de optie er is. In hoogste nood wil de Primus Classic zijn plaats op de wielerkalender afstaan aan de Ronde van Vlaanderen. “Er zijn gesprekken geweest”, zegt ondervoorzitter Philip Beke van het organiserend comité. “We willen eventueel een helpende hand reiken en onze plaats eenmalig afstaan (de eigen race zou dan niet georganiseerd worden in 2020, red.), maar enkel op voorwaarde dat onze sponsors akkoord gaan.”

De Primus Classic wordt gesponsord door het biermerk met dezelfde naam. Flanders Classics, de organisator van de Ronde, heeft Kwaremont als huismerk. Dat kan dus nog even moeilijk worden, maar de organisatie laat alvast de opening. Zal mogelijk meespelen: de economische schade die de ­bierbrouwers hebben opgelopen in deze moeilijke coronatijden.

Eerst UCI aan zet

Primus Classic vraagt ook een compensatie mocht het zover komen: het is logisch dat zij zich financieel niet willen verzwakken als gevolg van hun geste. Maar misschien is het offer niet eens nodig. Want eerst is de UCI nog aan zet: mogelijk vindt zij nog een datum (in oktober?) die iedereen bevalt en waardoor er niet moet geschoven worden met andere wedstrijden.

De vraag waarom de Primus Classic bereid is te helpen, is niet zo ingewikkeld te beantwoorden. Peter Van Petegem is de directe link: hij is voorzitter van het organiserend comité en is tegelijk kind aan huis bij ­Flanders Classics.