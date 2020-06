Ronde van Polen eert betreurde Bjorg Lambrecht met minuut stilte en speciaal jeugdklassement ABD

25 juni 2020

15u44 0 Wielrennen Een knap eerbetoon voor de betreurde Bjorg Lambrecht. De Ronde van Polen start op 5 augustus, de dag waarop de beloftevolle renner vorig jaar verongelukte, met een minuut stilte. Er komt ook een jongerenklassement dat is vernoemd naar Lambrecht. Het nummer 143 zal nooit meer gedragen worden in de wielerwedstrijd.

“Bjorg zal voor altijd bij ons zijn. We zullen hem nooit vergeten. De beslissing om het rugnummer 143 niet meer uit te reiken is al enkele maanden geleden unaniem genomen”, verklaart Czeslaw Lang, algemeen directeur van de Ronde van Polen. Er wordt ook een jongerenklassement, voorbehouden voor renners jonger dan 23 jaar, in het leven geroepen dat de naam van Lambrecht zal dragen.

Lotto-Soudal zal met een sterk team aan de start staan, laat de organisatie weten. Zo zullen onder meer Tim Wellens, John Degenkolb en Thomas De Gendt van de partij zijn. “We willen Bjorg eren en de organisatie en Poolse fans bedanken voor hun steun”, aldus John Lelangue, manager van Lotto-Soudal. “Ze waren er voor ons op de moeilijkste momenten. Dat zullen we nooit vergeten, net zoals we Bjorg nooit zullen vergeten. Het nummer 143 is vereeuwigd op onze volgwagens. Ik ben zeer blij dat de beste jongere de ‘Bjorg-prijs’ zal krijgen.”