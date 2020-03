Ronde van Normandië wordt als eerste Franse rittenkoers afgelast Redactie

11 maart 2020

06u21

Bron: Belga 0

De Ronde van Normandië (2.2) heeft de twijfelachtige eer als eerste Franse rittenkoers afgelast te worden door het coronavirus. De veertigste editie van de rittenkoers zou normaal van 23 tot 29 maart doorgaan. De organisatie maakte het nieuws gisteravond bekend.

"Voor een organisatie met veel vrijwilligers was het voor ons onmogelijk nog strengere regels op te leggen aan de koers", liet de organisatie optekenen in een persbericht. "Een veertigste verjaardag zonder publiek zou overigens geen feest zijn. We zien elkaar in 2021.”