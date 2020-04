Ronde van Frankrijk gaat voorlopig nog door, maar mogelijk wel met beperkt aantal toeschouwers in de eerste dagen Redactie

28 april 2020

19u40

Bron: AD.nl 1 Wielrennen De aangekondigde vervolgmaatregelen van de Franse premier Édouard Philippe tegen de verspreiding van het coronavirus hoeven geen gevolgen te hebben voor de startdatum van de Tour de France. Wel kan het zijn dat er de eerste dagen slechts een beperkt aantal toeschouwers aanwezig kan zijn. Dat liet een woordvoerster van het Franse sportministerie weten.

Philippe verklaarde vandaag in het Franse parlement dat (sport)evenementen met meer dan 5.000 toeschouwers niet voor 1 september plaats kunnen vinden. De Tour, die eigenlijk op 27 juni in Nice zou beginnen, was al twee maanden vooruitgeschoven en zou nu op 29 augustus beginnen. Een gevolg van de aangekondigde maatregelen zou kunnen zijn dat er opnieuw geschoven moet worden, al noemde Philippe de Tour niet.

“Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar voorlopig betekent dit niet dat de Tour opnieuw moet worden uitgesteld of afgelast”, meldde een woordvoerster van het sportministerie. “We sluiten niet uit dat er maatregelen moeten worden genomen wat betreft het aantal toeschouwers.”



Het probleem met de Ronde van Frankrijk is dat er met onder meer renners, begeleiders, journalisten en beveiligers al sprake is van een samenscholing van enkele duizenden mensen. Hoe dat dan zal worden opgelost, is nog een vraagteken.