Ronde van de Algarve: logistiek een lastig karwei TLB

18 februari 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Vandaag staat in Portugal de laatste dag van de Ronde van de Algarve op het programma. Voor de renners is de vijfdaagse Portugese rittenkoers een laatste test voor de klassiekers, voor hun mecaniciens "de verste verplaatsing van het jaar".

Lotto Soudal maakt in Zuid-Portugal gebruik van de eigen vracht- en bestelwagens. Maar die voertuigen in de Algarvestreek krijgen, was een flink karwei. Drie mecaniciens van Lotto Soudal - Simon De Wolf, Kurt Dierickx en Yannick Verstraete - moesten een afstand van liefst 2.300 afleggen vanuit Herentals.

"En dat met een vrachtwagen die maximaal 90 kilometer per uur mag rijden, een hele onderneming", zegt De Wolf. "We hebben 23 uur gereden en tussendoor ergens overnacht. Dit is met voorsprong de verste verplaatsing van het jaar."

Twee mecaniciens wachten overigens niet tot de aankomst van de slotrit van vandaag om te vertrekken. Ze vertrekken deze ochtend al naar België met de vrachtwagen. "De fietsen gaan dan mee in de bus. We willen proberen om de afstand in één keer af te leggen, maar dat zal afhangen van hoe fris we nog zijn. Of dit lastig is? Het is niet het leukste deel van onze job, maar het hoort er gewoon bij."