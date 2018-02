Ronde van de Algarve: kopie of betere remake? Thomas Lissens in Portugal

14 februari 2018

08u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Van Philippe Gilbert tot Richie Porte. Van klimwerk tot biljartvlak asfalt. De Ronde van de Algarve biedt dit jaar voor elk wat wils. Met de Omloop in zicht, proberen de klassieke renners er de laatste oneffenheden in hun vormpeil weg te werken en de berggeiten zullen voor het eerst dit seizoen echt hun klimmershart kunnen ophalen. Al moeten ze dat wel doen op een bijna identiek parcours als vorig jaar.

Bijster origineel kwam de organisatie immers niet uit de hoek voor deze 44ste editie van de vijfdaagse Portugese rittenkoers. Hoewel het aan de boorden van de Atlantische Oceaan bulkt van de authentieke dorpjes, krijgt elke rit precies dezelfde start- en aankomstplaats als vorig jaar. Enkel de tijdrit van woensdag is verschoven naar een andere locatie. Afwachten of de race een kopie wordt van de vorige editie, of dat we een betere remake krijgen.

Vorig jaar pakte Primoz Roglic de eindzege, maar de Sloveen is dit jaar niet van de partij in Portugal. Richie Porte (BMC) is een van de vooruitgeschoven favorieten om hem op te volgen en Portes ploegmaat Dylan Teuns bewees vorig jaar dat korte rittenkoersen wel spek voor zijn bek zijn. Ook Sky-renners Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas (die de Ronde van de Algarve allebei al wonnen, red.) vinden een parcours op hun maat.

Overzicht:

Favorieten eindzege: Richie Porte, Daniel Martin, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Bob Jungels, Dylan Teuns

Belangrijkste Belgen: Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, Jürgen Roelandts, Jens Keukeleire, Serge Pauwels, Timothy Dupont

Sprinters: John Degenkolb, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Timothy Dupont, Edvald Boasson Hagen, Ben Swift, Jens Debusschere

Tijdrijders: Tony Martin, Vasil Kiryienka, Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Stefan Küng, Matthias Brändle en Ryan Mullen

Belangrijkste ploegen: Lotto-Soudal, Quick Step-Floors, Wanty-Groupe Gobert, Team Sky, Trek-Segafredo, Katusha, LottoNL-Jumbo

Ritoverzicht:

Rit 1 - Woensdag 14 februari: Albufeira – Lagos (192,6 km)

Rit 2 - Donderdag 15 februari: Sagres – Fóia (187,9 km)

Rit 3 - Vrijdag 16 februari: Lagoa – Lagoa (20,3 km) (ITT)

Rit 4 - Zaterdag 17 februari: Almodôvar – Tavira (199,2 km)

Rit 5 - Zondag 18 februari: Faro – Alto do Malhão (Loulé) (173,5 km)