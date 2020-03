Ronde van Catalonië volgende koers van Remco Evenepoel BA

Tenzij er nog een late kink in de kabel komt, is de volgende koers van Remco Evenepoel de Ronde van Catalonië (23-29 maart), dat bevestigde ploegleider Wilfried Peeters. “Een mooi alternatief voor Tirreno-Adriatico”, zegt Peeters. “Remco traint in tussentijd in Calpe in Spanje.” (BA)