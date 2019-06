Roland Liboton staat terecht voor dopingbeschuldiging Erik De Vlaeminck



12 juni 2019

07u08 0 wielrennen Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Roland Liboton (62) riskeert één maand cel met uitstel voor een uitspraak over wijlen Erik De Vlaeminck, zevenvoudig wereldkampioen. In 2017 had hij verklaard dat z’n concurrent zijn zeges in 1970 en ‘71 behaald had “met het spul in zijn kl*ten”, alluderend op dopinggebruik.

Het interview met Primo en Deze Week dateert van twee jaar na de dood van De Vlaeminck, die 70 werd. Omdat Erik zich dus niet meer zelf kon verweren, stapte zijn weduwe Marina Swyngedauw naar de rechter. “Pure laster”, zegt haar advocate. “Het is nooit bewezen dat hij doping gebruikt zou hebben bij die twee wereldtitels, er was nooit een positieve test.” De weduwe eist 5.000 euro schadevergoeding. Het Openbaar Ministerie trad haar bij en vorderde zelfs één maand cel en 800 euro boete, beide met uitstel.

De verdediging van Liboton ging voor de vrijspraak. “Het is geen geheim dat Erik De Vlaeminck aan het einde van zijn carrière in opspraak kwam voor misbruik van amfetamines. In 1974 heeft hij er zelfs voor in de gevangenis gezeten, nadat hij had ingebroken bij een apotheek en doktersvoorschriften had gestolen. Bovendien ontkent mevrouw Swyngedauw niet dat haar man ooit middelen gebruikt heeft. Bij de Libotons worden de dingen benoemd zoals ze zijn.”

“Het was niet mijn bedoeling om die uitspraak in alle kranten te laten zetten”, nam Roland Liboton zelf het woord. “Ik ben misschien te cru geweest, maar de journalist had ook wat overdreven in zijn verwoording.” De Raad voor de Journalistiek was eerder nochtans van oordeel dat de reporter niet in de fout gegaan was. Er werd eveneens een klacht ingediend tegen Karl Vannieuwkerke, omdat die aan het artikel gerefereerd had in ‘Extra Time Koers’, maar de VRT-sportjournalist werd buiten vervolging gesteld. Vonnis op 4 juli.