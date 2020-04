Rohan Dennis wint ook slotrit virtuele Ronde van Zwitserland, Tim Wellens eerste Belg op 29ste plek Redactie

26 april 2020

16u00 0 Wielrennen Rohan Dennis (Ineos) heeft de vijfde en laatste rit in de virtuele Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Australiër pakte eerder ook al de bloemen in de openingsetappe.

De 29-jarige Dennis, wereldkampioen tijdrijden, bleef thuis op rollen na 36 kilometer van Camperio tot Disentis-Sedrun de Ier Nicolas Roche (Sunweb) met twaalf seconden voor. De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) maakte het podium vol.

Langs Belgische zijde kwam het Lotto Soudal-trio Tim Wellens, Stan Dewulf en Gerben Thijssen in actie. Wellens leverde met de 29e stek, op bijna zes minuten van Dennis, de beste prestatie. Thijssen volgde als 36e en Dewulf in zijn spoor als 41e.

De Digital Swiss 5 (DS5), die de wegens de coronacrisis afgelaste reguliere Ronde van Zwitserland moest vervangen, telde vijf etappes. Rohan Dennis veroverde de zege dus ook al in de eerste rit, de Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) pakte de bloemen in etappe twee en vier. Rit drie was tussendoor een prooi voor Nicolas Roche.

🥇 | Rohan Dennis pakt zijn tweede zege in deze digitale Ronde van Zwitserland! 🚵‍♀️#DigitalSwiss5 pic.twitter.com/XUcqtrZOge Eleven Sports (NL) - Blijf in uw kot! 🏡(@ ElevenSportsBEn) link