Rohan Dennis voor derde opeenvolgende keer Australisch tijdritkampioen

09u56

Bron: Belga

Rohan Dennis heeft zich voor de derde opeenvolgende keer tot Australisch kampioen in het tijdrijden gekroond. De BMC-renner toonde zich de beste in een race over 40,9 km met start en aankomst in Ballarat. Hij klokte af in 51:14, goed voor een gemiddelde van bijna 48 km/u, en had aan de streep 1:08 voorsprong op Luke Durbridge (Mitchelton-Scott). Richie Porte, ploegmaat van Dennis, vervolledigde het podium op 1:44.

"Ik ben redelijk gelukkig", zei de 27-jarige Dennis na afloop. "Mijn aanloop was dit jaar iets anders omdat ik langer in Europa ben gebleven. Ik was dan ook vooral benieuwd hoe ik de hitte zou verdragen. Gelukkig is dat goed gelukt en kon ik de overwinning pakken." Zondag staat de wegrit op het programma. Miles Scotson (BMC), vierde in de tijdrit, verdedigt zijn titel.