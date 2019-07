Rohan Dennis plant aanval op werelduurrecord Victor Campenaerts XC

18 juli 2019

13u44

Bron: VeloNews 0 Wielrennen Is het werelduurrecord van Victor Campenaerts in gevaar? Rohan Dennis plant na de Olympische Spelen van Tokio een aanval. Dat vertelde hij aan VeloNews.

Victor Campenaerts schreef in april geschiedenis door het uurrecord van Bradley Wiggins te verpulveren. Onze landgenoot van Lotto-Soudal liet een afstand van 55,089 kilometer noteren. Een fenomenale prestatie. Een record dat weleens een tijdje zou kunnen standhouden.

Of niet? Tijdritspecialist Rohan Dennis wil na Tokio 2020 die 55,089 kilometer van de tabellen vegen. “Wanneer ik een poging waag? Het zal binnen een jaar na de Olympische Spelen zijn. Maar de olympische titel is voor mij wel een groter doel”, klonk het bij VeloNews.

“Momenteel gaat het om het plannen welk materiaal ik ga gebruiken. En krijg ik ondersteuning van de ploeg of moet ik het helemaal zelf financieren?” Ook over de plek van zijn recordpoging is de Australiër er nog niet uit. “Ik dacht aan Manchester, maar nu Campenaerts in Aguascalientes heeft gereden, denk ik dat het fair zou zijn om ook op grote hoogte een poging te wagen.”