Rohan Dennis in vieze papieren na overtreding op coronamaatregelen: "Covid-19 kan mijn gat kussen en de quarantaine ook"

18 april 2020

19u23 0 Wielrennen Rohan Dennis (29) heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. De wereldkampioen tijdrijden lapte de coronamaatregelen in woonplaats Spanje aan zijn laars en deelde dat mee in een post op Instagram. De Australiër kreeg vervolgens bakken kritiek en verwijderde zijn accounts op sociale media.

Dennis stuurde vanmiddag een opmerkelijk Instagram-bericht de wereld in. “Dag 34 en ik heb het huis (in het Spaanse Girona, red.) verlaten”, schreef de tijdritspecialist bij een foto vanuit zijn auto. “Covid-19 kan mijn gat kussen en de quarantaine ook.”

Dat Dennis een ritje met de auto maakte en dan ook nog eens zo’n bericht plaatste, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Het leverde hem kritiek op, maar de Ineos-renner was daar dan weer niet mee gediend. “Stel u voor dat iedereen in uw ideale wereld woonde en we niet mogen zeggen wat we denken of onze emoties mogen tonen”, klonk het in een van de reacties.

Nadien verwijderde Dennis zijn accounts op sociale media. Hoe gaat Team Ineos hiermee om? Wordt de Australiër gestraft? Afwachten.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI David(@ cyclingmole) link

