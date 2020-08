Roglic zet eindzege in de Ronde van de Ain in de verf met winst in slotrit, Bernal eindigt als tweede XC

09 augustus 2020

16u08

Bron: Belga 0 Wielrennen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) heeft opnieuw een tikje kunnen uitdelen aan Egan Bernal (Team Ineos) in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk. De Sloveense kampioen klopte zijn Colombiaanse rivaal in de laatste bergrit van de Ronde van de Ain (Fra/2.1) en verzekerde zich zo ook van eindwinst.

De derde dag van de Ronde van de Ain was niet alleen de laatste, maar ook de lastigste. Tijdens de 144 kilometer moest de Grand Colombier langs drie flanken bedwongen worden: de Montée de la Selle de Fromentelle (11 km aan 8,5%), de Col de la Biche (6,4 km aan 8,9%) en de slotklim van de Grand Colombier zelf, goed voor liefst 17,3 km aan 7,1%.

Na een geanimeerde beginfase ontstond een kopgroep van elf renners, met daarbij profdebutant Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick.Step) als enige Belg. Het was echter een ploegmaat van Vansevenant, ritwinnaar Andrea Bagioli, die in de aanloop naar de slotklim naar de leiding ging, samen met Julien Bernard. Opvallend beeld in het peloton intussen, waar Geraint Thomas op het vlakke werd ingezet als knecht voor Egan Bernal, en aan de voet van de slotklim meteen het peloton liet rijden.

Ineos zorgde vroeg op de slotklim voor een grote uitdunning en neutraliseerde zo meteen ook de kopgroep. Daarbij kon het veel langer dan zaterdag rekenen op het kopwerk van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, maar toen daarna zijn ploegmaat Jonathan Castroviejo het van hem overnam, was het verrassend genoeg Bernal zelf die even in de problemen kwam. Het sein voor de klimtrein van Team-Jumbo Visma om zich aan de leiding te zetten. Zeven kilometer voor de finish telde die nog vier pionnen en zat Bernal helemaal geïsoleerd.

De finale opende drie kilometer voor de finish, met enkele prikken van Richie Porte die Bernal nogmaals in de problemen leken te brengen. Maar toch was het de uittredende Tourwinnaar die in de slotkilometer de groep helemaal deed ontploffen met een versnelling. Roglic volgde echter gezwind, en reed in de slotmeters nog vlot vier seconden weg van Bernal. Diens landgenoot Nairo Quintana (Arkea-Samsic) werd derde op 0:06. Ook in het eindklassement zijn de Colombianen tweede en derde.

Roglic volgt de Fransman Thibaut Pinot op als eindwinnaar van de Ronde van de Ain. Nadat hij vrijdag al als tweede was geëindigd in de heuvelachtige openingsetappe, veroverde hij op zaterdag de leiderstrui met winst na de eerste bergetappe.

Lees ook: Museeuw geniet na: “Wat chouchous Van Aert en Evenepoel betekenen voor België is enorm”