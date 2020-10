Roglic wint Luik-Bastenaken-Luik na onwaarschijnlijke ontknoping, Alaphilippe gooit armen te vroeg in de lucht DMM

04 oktober 2020

16u53 26 Wielrennen Primoz Roglic heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen na een onwaarschijnlijke ontknoping. Wereldkampioen Alaphilippe pakte met een roekeloos manoeuvre uit in de straten van Luik waardoor Hirschi uit positie werd geslagen. De Fransman waande zich zegezeker, maar Roglic gooide zich er met een ultieme jump nog over.

19 april 1987. Het is van die dag geleden dat er nog eens een wereldkampioen Luik-Bastenaken-Luik kon winnen. Julian Alaphilippe wou 33 jaar na datum maar al te graag in de voetsporen van Moreno Argentin stappen. De Fransman was bij aanvang van La Doyenne de uitgesproken topfavoriet. De grootste uitdager: Marc Hirschi, winnaar van de Waalse Pijl.

De echt gure weersomstandigheden bleven uit, maar op weg naar Bastenaken toch een wisselvallige bedoening. Met Goossens en Molly twee Belgen in een negenkoppige aanvalsgroep. Schär was vooraan veruit de bekendste en de sterkste. De Zwitser zou het uitzingen tot aan de voet van La Redoute.

Ondertussen vooral valpartijen en gehakketak. Greg Van Avermaet kwam zwaar ten val over een vluchtheuvel en verdween meteen richting ziekenhuis. Er wordt gevreesd voor een schouderblessure, maar officieel nieuws kwam er nog niet. Het is in de aanloop naar de Vlaamse klassiekers in elk geval een streep door de rekening voor de olympische kampioen.

Verder ook zenuwachtig gedoe bij Alaphilippe. De wereldkampioen werd opgehouden bij een val en kwam daarna meermaals langs bij de volgwagen. Een fiets-, wiel- en schoenwissel later kon de Fransman zijn positie weer innemen. Net op tijd om in het spoor van Devenyns La Redoute op te fietsen.

Waar Bartoli en Vandenbroucke elkaar ooit geen halve millimeter ruimte gunden, nu volledige wapenstilte. Het tempo van Devenyns had er veel mee te maken. In zijn rug Alaphilippe, Hirschi en Kwiatkowski broederlijk naast elkaar. Alles op de Roche-aux-Faucons dan maar, ondanks aanvalspogingen van Sanchez en de afscheidnemende Albasini.

De laatste helling van de dag bracht wat ervan verwacht werd. Alaphilippe snelde met lange halen weg. Pogacar, Roglic, Kwiatkowski en Hirschi haakten hun wiel aan. Die laatste gooide er op de uitloper nog een forse versnelling tegenaan. Kwiatkowski, Roglic en Pogacar kenden een kwaad moment. Het waren enkel nog de Slovenen die konden terugkeren.

Met z’n vieren richting Luik dus. Twee Slovenen, een Zwitser en een wereldkampioen? Neen, aan het eind van het verhaal kwam er zowaar nog een derde Sloveen bij. Alaphilippe sprong als eerste op het wiel van Mohoric, de wereldkampioen kwam daardoor vroeg op kop te zitten. Hirschi en Pogacar wilden er nog uitkomen, maar een zwieper van Alaphilippe dreef de twee buitenspel.

Alaphilippe waande zich daarna zegezeker, maar dat was buiten Primoz Roglic gerekend. De wereldkampioen gooide zijn armen in de lucht, maar de Sloveen snoepte de zege met een ultieme jump nog weg. Mooie revanche na het verlies van de Tour en de kritiek na het WK in Imola. En Alaphilippe? Die krijgt in april 2021 nog een kans om Argentin op te volgen. Al zal hij dan best iets minder zenuwachtig acteren.

