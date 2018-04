Roglic snelt tegen de klok naar dagzege én leiderstrui in Baskenland XC

05 april 2018

17u25 1 Wielrennen Primoz Roglic heeft de individuele tijdrit in de Ronde van het Baskenland naar zijn hand gezet. De Sloveen van LottoNL-Jumbo was over een vlak parcours van 19,4 kilometer negen seconden sneller dan Patrick Bevin. Vasil Kiryienka finishte als derde op elf tellen van de winnaar. Roglic neemt meteen ook de leiderstrui over van Julian Alaphilippe.

Dit jaar geen heuvelachtige tijdrit in Baskenland, wél een biljartvlakke beproeving tegen de klok. Patrick Bevin zette al vroeg de eerste richttijd neer. De 26-jarige Nieuw-Zeelander van BMC legde de 19,4 kilometer af in een tijd van 22 minuten en 35 seconden. Goed voor een gemiddelde van 51,55 km/u. Niet min. Integendeel. Onder meer Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski en Thomas De Gendt beten hun tanden stuk op de chrono van Bevin.

Ook Vasil Kiryienka slaagde er niet in de toptijd te realiseren. De voormalige wereldkampioen tijdrijden strandde op twee seconden van de Nieuw-Zeelander. Wie kon Bevin dan wel uit de hot seat rijden? Uitkijken was het vooral naar de nummer twee in de stand: Primoz Roglic. De Sloveen was vooraf dé topfavoriet voor de dagzege en moest slechts acht seconden goedmaken op Julian Alaphilippe om de leiderstrui te veroveren.

En bij het eerste tussenpunt werd al snel duidelijk dat Roglic de nieuwe leider zou worden. Alaphilippe moest toen al meer dan twintig seconden prijsgeven op z’n concurrent. De strijd voor de dagzege dan maar. Roglic was in het eerste deel sneller dan Bevin, en gaf nadien z’n voorsprong niet meer uit handen. Het verschil aan de streep: negen seconden. De Sloveen snelde zo naar de dagzege én de leiderstrui. Een belangrijke stap richting eindzege.

Uitslag

1. Primoz Roglic (Sln/TLJ) de 19,4 km in 22:26

(gem. 51,89 km/u)

2. Patrick Bevin (NZe/BMC) op 0:09

3. Vasil Kiryienka (WRu/SKY) 0:11

4. Jonathan Castroviejo (Spa/SKY) 0:14

5. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:20

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:36

7. David De La Cruz (Spa/SKY) 0:37

8. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:42

9. Bauke Mollema (Ned/TFS) 0:43

10. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:43

*** 11. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:44

...

*** 13. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 0:50

Stand:

