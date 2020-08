Roglic neemt de scepter over van ploegmaat Van Aert: Sloveen grijpt de macht op Col de Porte Redactie

13 augustus 2020

16u38 0 Wielrennen Primoz Roglic heeft met overmacht de tweede rit in de Dauphiné gewonnen. De Sloveen had het beste eindschot op de Col de Porte en neemt ook de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert. Thibaut Pinot eindigde als tweede, Emanuel Buchmann kwam als derde over de finish.

Wout van Aert begon na z’n machtige sprint van gisteren in de gele trui aan de tweede etappe. Meteen een belangrijke voor het algemeen klassement, want de finish lag bovenop de Col de Porte. De slotklim was 17,5 kilometer lang en had een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2%.

Acht renners vormden de ontsnapping van de dag. Leider in het bergklassement Michael Schär sprong weer mee en pakte onderweg punten, waardoor de Zwitser de bergtrui wat steviger om de schouders heeft.

Leider Wout van Aert had vooraf al aangekondigd dat hij in een dienende rol zou kruipen en de gele trui hield woord.

