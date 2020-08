Roglic neemt de scepter over van ploegmaat Van Aert: Sloveen deelt tik uit aan Ineos op Col de Porte Redactie

13 augustus 2020

16u38 8 Wielrennen Primoz Roglic (30) heeft met overmacht de tweede rit in de Dauphiné gewonnen. De Sloveen beschikte over het beste eindschot op de Col de Porte en neemt ook de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert (25). Thibaut Pinot eindigde als tweede, Emanuel Buchmann kwam als derde over de finish.

L'attaque tranchante de 🇸🇮@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.



🇸🇮@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK Critérium du Dauphiné(@ dauphine) link

Wout van Aert begon na z’n machtige sprint van gisteren in de gele trui aan de tweede etappe. Meteen een belangrijke voor het algemeen klassement, want de finish lag bovenop de Col de Porte. De slotklim was 17,5 kilometer lang en had een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2%.

Acht renners vormden de ontsnapping van de dag. Leider in het bergklassement Michael Schär sprong weer mee en pakte onderweg punten, waardoor de Zwitser de bergtrui wat steviger om de schouders heeft.

Leider Wout van Aert had vooraf al aangekondigd dat hij in een dienende rol zou kruipen en de gele trui hield woord. Op de voorlaatste beklimming van de dag zette Van Aert zich op kop van het peloton.

Op de slotklim liet Van Aert de boel al snel lopen. Ineos nam de koers in handen. Een pak renners werden gelost, maar op een echte aanval was het wachten tot in de laatste twee kilometer. Bernal probeerde voorzichtig, maar werd tot de orde geroepen door een sterke Kuss.

In de slotkilometer schoot Quintana een pijl af, maar de Colombiaan liep op een counter van Roglic. De Sloveen reed oppermachtig naar de zege én de leiderstrui. Thibaut Pinot werd tweede op acht seconden, Buchmann eindigde als derde.

Voor Roglic is het de vierde overwinning (het eindklassement in de Ronde van de Ain niet meegerekend) in zeven koersdagen. De Sloveen werd daarbovenop twee keer tweede. Gisteren zette Roglic z'n slechtste resultaat van het seizoen neer: in de schaduw van ploegmaat Van Aert sprintte de Sloveense kampioen naar de negende plaats.



