Roglic monstert een maand voor de Tour zijn grote concurrenten: "Bernal zal héél goed zijn, maar het wordt ook moeilijk om Quintana af te stoppen"

15 juli 2020

08u44

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Nog een zestal weken en dan mogen de wielerfans zich eindelijk weer verlekkeren op de Tour. Ook Primoz Roglic kijkt ernaar uit. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft een uitgesproken favoriet: Nairo Quintana.

Hij is straks één van de drie kopmannen bij Jumbo-Visma die Team Ineos voor het eerst in zes jaar tijd van de eindzege in de Ronde van Frankrijk moet houden. Of Roglic zelf de uitverkoren man is bij de Nederlandse ploeg, weet hij niet. De 30-jarige Sloveen start op gelijke voet met collega’s Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. “De sterkste van ons drie zal de uiteindelijke kopman in de wedstrijd worden”, aldus Roglic.

Naast zijn eigen ploeg had Roglic het bij ‘AS Colombia’ vooral over de concurrentie. Titelverdediger Egan Bernal noemde de Sloveen zijn grootste concurrent. “Ik apprecieer die uitspraak wel”, zegt Roglic. “Ik hoop dat wat hij zegt ook zal uitkomen. Het is in elk geval mijn doel om zo hoog mogelijk te eindigen. Egan zelf is een kampioen, ik twijfel er niet aan dat hij héél sterk voor de dag zal komen.”

In navolging van Jumbo-Visma start ook Ineos met drie kopmannen aan de Tour. Naast Bernal rekenen de Britten op Geraint Thomas en Chris Froome, die laatste trekt volgend jaar naar Israel Start-Up Nation. “Ik respecteer die overgang”, zegt Roglic. “Hij is één van de grootsten uit deze generatie wielrenners. Ik ben er vrij zeker van dat hij het nodige doet om eind augustus zo goed mogelijk aan de start van de Tour te komen.”

Quintana

Roglic kijkt niet alleen naar de drietand van Team Ineos. De Sloveen heeft vooral oog voor Nairo Quintana, die dit jaar weer zijn goeie benen laat zien bij Arkéa-Samsic. De 30-jarige Colombiaan kwam in het seizoensbegin bijzonder sterk voor de dag met rit- en eindzeges in de Tour du Var en de Tour de la Provence. De Colombiaan kwam vorige week ten val op training, maar reist dit weekend zonder fysieke problemen af naar Europa.

“Ik denk dat hij moeilijk zal af te stoppen zijn in de Tour. Hij heeft dit jaar al getoond hoe sterk hij is”, zegt Roglic, die Quintana dit seizoen ook al een rit zag winnen in Parijs-Nice. “Het was voor hem een goeie beslissing om andere lucht op te snuiven. Ik zie dan ook geen enkel nadeel voor hem bij Arkéa. Ik ben vooral benieuwd hoe sommigen aan de herstart van het seizoen zullen beginnen. Ook dat zal veel bepalen.”

