Roglic en Bernal serveren spektakelstuk, Fuglsang wint in Romandië DMM

28 april 2018

17u43 0 Wielrennen Daar is nummere veertien. Een nieuwe Astana-zege in het peloton. Deze keer toonde Jakob Fuglsang zich de beste in de Ronde van Romandië. De 33-jarige Deen sloeg toe in de koninginnenrit die opgeleukt werd door een aardig duel tussen topfavorieten Bernal en Roglic. De twee duiken met een verschil van 8 seconden de slotrit van morgen in.

Na de tijdrit van gisteren nog een trio kandidaat-winnaars in de Ronde van Romandië. Met Roglic, Porte en piepkuiken Bernal stonden nog drie renners binnen de twintig seconden in het algemene klassement. Drie klimmers bovendien, die vandaag vijf Zwitserse hellingen op het bord kregen voorgeschoteld. Vooral het duel tussen Roglic en Bernal beloofde vuurwerk op te leveren. Beide heren toonden zich in de klimtijdrit de besten van het pak.

Wie zich ook de primus van het peloton toonde in Zwitserland, is Thomas De Gendt. Onze landgenoot pakte donderdag à l'ancienne uit en liet zich vandaag wéér zien in de vlucht van de dag. De Lotto-Soudalrenner kreeg met Nieve, Carthy, Amador en Pernsteiner leuke kameraden mee, al leek hij zich maar weinig om hun gezelschap te bekommeren. De Gendt rondde op vier van de vijf hellingen als eerste de top. De groene bergtrui mocht daardoor al met zekerheid vertrekken naar Semmerzake.

Een duel der groten dan op de laatste klim? Inderdaad, Bernal - nog altijd maar 21 - liet de manschappen van Sky werken in de achtervolging en gaf er al vroeg op de 13 kilometer lange slothelling een lap op. De Colombiaan stoof zonder omkijken weg. Leider Roglic beet zich de tanden stuk, maar loste het wiel van zijn rivaal voor geen meter. De voormalige schansspringer was daarmee de enige die een ontketende Bernal kon volgen. Vroege vluchter Nieve liep bijna een verkoudheid op en was er zo definitief aan voor de moeite.

Net voor de top ging Bernal nog een keer. Het supertalent wou Roglic koste wat kost overboord gooien, maar net als bij zijn drie vorige demarrages slaagde hij niet in zijn opzet. Wapenstilstand dan maar op de top en daardoor konden Fuglsang, Porte en Rui Costa terugkeren bij de twee beteren in de wedstrijd. In een technische en razendsnelle afdaling stormden ze zo met z'n vijven naar de meet in Sion.

Daar stond de ritzege nog op het spel. Roglic en Bernal waren enkel in elkaar geïnteresseerd en zo profiteerde Fuglsang op een tussenstuk om er vantussen te glippen. De Deen pakte al snel een halve minuut en reed daarmee slim naar de zege. In een prestigesprintje zette Roglic vervolgens nog eens de puntjes op de i. De Sloveen van LottoNL-Jumbo vergrootte daarmee zijn voorsprong in het klassement op Bernal tot acht seconden.

Meer over Bernal

sport

sportdiscipline

wielersport

Roglic

wegwielrennen