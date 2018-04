Roglic en Bernal serveren spektakelstuk, Fuglsang wint in Romandië: "Richt me nu vol op de Tour" DMM

28 april 2018

17u43 2 Wielrennen Daar is nummere veertien. Een nieuwe Astana-zege in het peloton. Deze keer toonde Jakob Fuglsang zich de beste in de Ronde van Romandië. De 33-jarige Deen sloeg toe in de koninginnenrit die opgeleukt werd door een aardig duel tussen topfavorieten Bernal en Roglic. De twee duiken met een verschil van 8 seconden de slotrit van morgen in.

Na de tijdrit van gisteren nog een trio kandidaat-winnaars in de Ronde van Romandië. Met Roglic, Porte en piepkuiken Bernal stonden nog drie renners binnen de twintig seconden in het algemene klassement. Drie klimmers bovendien, die vandaag vijf Zwitserse hellingen op het bord kregen voorgeschoteld. Vooral het duel tussen Roglic en Bernal beloofde vuurwerk op te leveren. Beide heren toonden zich in de klimtijdrit de besten van het pak.

Wie zich ook de primus van het peloton toonde in Zwitserland, is Thomas De Gendt. Onze landgenoot pakte donderdag à l'ancienne uit en liet zich vandaag wéér zien in de vlucht van de dag. De Lotto-Soudalrenner kreeg met Nieve, Carthy, Amador en Pernsteiner leuke kameraden mee, al leek hij zich maar weinig om hun gezelschap te bekommeren. De Gendt rondde op vier van de vijf hellingen als eerste de top. De groene bergtrui mocht daardoor al met zekerheid vertrekken naar Semmerzake.

Een duel der groten dan op de laatste klim? Inderdaad, Bernal - nog altijd maar 21 - liet de manschappen van Sky werken in de achtervolging en gaf er al vroeg op de 13 kilometer lange slothelling een lap op. De Colombiaan stoof zonder omkijken weg. Leider Roglic beet zich de tanden stuk, maar loste het wiel van zijn rivaal voor geen meter. De voormalige schansspringer was daarmee de enige die een ontketende Bernal kon volgen. Vroege vluchter Nieve liep bijna een verkoudheid op en was er zo definitief aan voor de moeite.

Net voor de top ging Bernal nog een keer. Het supertalent wou Roglic koste wat kost overboord gooien, maar net als bij zijn drie vorige demarrages slaagde hij niet in zijn opzet. Wapenstilstand dan maar op de top en daardoor konden Fuglsang, Porte en Rui Costa terugkeren bij de twee beteren in de wedstrijd. In een technische en razendsnelle afdaling stormden ze zo met z'n vijven naar de meet in Sion.

Daar stond de ritzege nog op het spel. Roglic en Bernal waren enkel in elkaar geïnteresseerd en zo profiteerde Fuglsang op een tussenstuk om er vantussen te glippen. De Deen pakte al snel een halve minuut en reed daarmee slim naar de zege. In een prestigesprintje zette Roglic vervolgens nog eens de puntjes op de i. De Sloveen van LottoNL-Jumbo vergrootte daarmee zijn voorsprong in het klassement op Bernal tot acht seconden.

Fuglsang heeft hoge verwachtingen voor de Tour

Na vier topdrieplaatsen eerder dit seizoen kon Jakob Fuglsang in Romandië zijn eerste zege van 2018 boeken. Na afloop gaf de Deen van Astana mee nu vooral naar de Tour toe te zullen werken, zijn eindzege in de Dauphiné van 2017 zal hij niet verdedigen.

"Mooi dat ik één dag voor het einde van dit eerste deel van het seizoen nog kan winnen. Het geeft me veel vertrouwen om aan de voorbereiding op de Tour te beginnen. Ik heb er hoge verwachtingen voor. Ik voel me beter dan vorig jaar en ben vooral sterk als het een hele zware koers is. Daarom denk ik dat de Tour me goed ligt. Het was mooi dat ik er vandaag ook nog bij was toen er nog maar vijf man overschoot."

Fuglsang wist ook al te melden dat hij zijn eindzege van vorig jaar in de Dauphiné niet zal verdedigen. "De Tour valt nu een week later, door het WK voetbal. Daarom hebben we besloten dat de Ronde van Zwitserland een betere voorbereiding is, omdat die dichter bij de Tour ligt. Jammer, want ik had mijn eindzege willen verdedigen in de Dauphiné."

Uitslag rit 4

1. Jakob Fuglsang (Den/AST) 149,2 km in 4u18:48 (gem. 34,59 km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TLJ) op 0:48

3. Egan Bernal (Col/SKY) 0:48

4. Rui Costa (Por/UAD) 0:48

5. Richie Porte (Aus/BMC) 0:48

6. Rohan Dennis (Aus/BMC) 02:09

7. Pierre Latour (Fra/ALM) 02:09

8. Jaime Roson (Spa/MOV) 02:09

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:09

10. Merhawi Kudus (Eri/DDD) 02:09

Stand

1. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 499,6 km in 12u59:09 (gem. 38,47 km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:08

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:35

4. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:16

5. Rui Costa (Por/UAD) 01:23

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 02:32

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 02:49

8. Pierre Latour (Fra/ALM) 02:49

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 03:09

10. Daniel Martin (Ier/UAD) 03:12

Ecuador boven in Ronde van Asturië

Ecuador bezette de plaatsen één en twee in de tweede etappe van de 61e Ronde van Asturië. Richard Carapaz (Movistar) won voor zijn landgenoot Jonathan Caicedo (Medellin) en neemt de leiding in het algemene klassement.

Een rijke wielergeschiedenis heeft Ecuador niet, maar in Asturië klopt het land stevig aan de poort. Vrijdag werd de 25-jarige Caicedo al tweede in de openingsrit in Asturië, waarin hij te vroeg begon met juichen. Een dag later moest hij enkel zijn 24-jarige landgenoot Carapaz laten voorgaan, die aanviel op vijf kilometer van de top van de slotklim, de Alto del Acebo.

Carapaz had aan de finish 0:42 voorsprong op Caicedo en neemt in het klassement de leiding over van de Rus Dmitry Strakhov, die als tiende finishte. Opvallend: de volledige top vijf van de daguitslag werd gevuld door het Spaanse Movistar Team en de Colombiaanse ploeg uit Medellin: Ruben Fernandez werd derde, voor Robinson Chalapud en Antonio Pedrero.

De Ronde van Asturië, waaraan geen Belgen deelnemen, eindigt zondag met een heuvelrit van 119 kilometer tussen Cangas del Narcea en Oviedo.

