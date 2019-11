Roger Kluge en Theo Reinhardt gaan aan de leiding in de Zesdaagse Redactie

13 november 2019

23u32

Bron: Belga 0 Wielrennen De wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt staan halfweg de tweede dag aan de leiding van de Gentse Zesdaagse. De Duitsers tellen 53 punten, maar hebben de rest van het deelnemersveld op één of meerdere ronden gezet.

Op één ronde volgen nog vijf koppels. Kenny De Ketele en Robbe Ghys tellen 74 punten, Otto Vergaerde en Jules Hesters hebben 71 punten weten te sprokkelen. Als vierde volgen de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip (65). Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande tellen 57 punten. Iljo Keisse en Mark Cavendish totaliseerden 37 punten en staan als zesde geklasseerd.

Het was de, na zijn val tijdens de openingsavond, gehavende Oliver Wulff Frederiksen die de eerste puntenkoers al winnend afsloot. De tweede puntenkoers ging dan weer naar de jonge Gentenaar Jules Hesters. Kenny De Ketele haalde het, na een sprint met de Duitser Theo Reinhardt, in de ploegafvalling. De baanronde was weggelegd voor het duo Morgan Kneisky/Oliver Wulff Frederiksen.

Otto Vergaerde en Jules Hesters mochten als leiders beginnen aan de eerste ploegkoers van de avond. Zij zouden die positie na de 35 minuten en 50 ronden in ‘t Kuipke moeten laten aan de Duitse wereldkampioenen Roger Kluge/Theo Reinhardt.

De stand tijdens de tweede avond, om 22u45, van de 79ste Zesdaagse van Gent in ‘t Kuipke:

1. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 53 punten

- op 1 ronde -

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 74

3. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 71

4. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned) 65

5. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel) 57

6. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr) 37

- op 2 ronden -

7. Jonas Rickaert (Bel) 22

- op 3 ronden -

8. Fabio Van Den Bossche/Marc Hester (Bel/Den) 18

- op 4 ronden -

9. Morgan Kneisky/Oliver Frederiksen (Fra/Den) 26

10. Lindsay De Vylder/Wim Stroetinga (Bel/Ned) 25

- op 5 ronden -

11. Moreno De Pauw (Bel) 29

- op 6 ronden -

12. Michele Scartezinni/Francesco Lamon (Ita) 4