Roger Decock, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1952, op 93-jarige leeftijd overleden Redactie

31 mei 2020

08u12 12 Wielrennen Roger Decock, die de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen was, is op 93-jarige leeftijd gestorven. De West-Vlaming overleed in de nacht van zaterdag op zondag bij hem thuis, zo meldt zijn kleindochter.

Behalve ‘Vlaanderens Mooiste' van 1952 staan er nog een paar mooie zeges op het palmares van Decock. Zo won hij in 1951 al het eindklassement van Parijs-Nice en de Scheldeprijs in 1954. Met zijn 93 was Decock dus ook de oudste nog levende winnaar van de Ronde. Hij wordt opgevolgd door de Fransman Jean Forestier, die in 1956 won en begin oktober zijn negentigste verjaardag viert.

Leven Van Est gered

Decock was profwielrenner tussen 1949 en 1961 en stond tweemaal aan de start van de Ronde van Frankrijk (1951 en 1952). Daar behaalde hij in 1951 op menselijk vlak zijn grootste prestatie. Als enige ooggetuige van de val in een ravijn van de Nederlandse geletruidrager Wim Van Est, gaf hij alle eigen ambities op om diens leven te redden.

Decock verwittigde de hulpdiensten, en verloor door te wachten 25 minuten. Maar Van Est overleefde de val. “Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep”, waren toen de legendarische woorden van Van Est, wiens horloge nog gewoon liep. Met dank aan Decock kon de man het verhaal dus navertellen.

Met Decock verliest de wielerwereld ook een schitterend verteller. In geuren en kleuren kon hij mensen boeien met zijn verhalen over wedstrijden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Met oog voor de kleinste details vertelde hij over het leven op en naast de fiets. Zijn levensverhaal is opgetekend door zijn kleindochter Veronique Coene en Guido Van Cauwenberghe in het boek ‘Roger Decock, sluw en slim’. Op Facebook meldde Coene vanmorgen het overlijden ‘Cockske’.



Expo in Gent

In de Sint-Pietersabdij in Gent loopt op dit moment de expositie ‘Heeren, vertrekt!’. De tentoonstelling is opgebouwd rond het leven van vijf personages figuren uit de wielerwereld. Roger Decock is één van hen. De expo begin je in een replica van het café dat hij jarenlang uitbaatte.