Roger De Vlaeminck zag drievoudige wereldkampioen veldrijden weer stappen zetten: "Het komt goed met Van Aert dit voorjaar"



09 maart 2019

17u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Koers in Italië? Dan leeft Roger De Vlaeminck op. Genieten, deed hij bij de live van de Strade Bianche, thuis voor de buis in Kaprijke. Ook al revalideert hij momenteel van een nieuwe stembandoperatie. Spaarzaam omgaan met de stem en goed ademhalen via de buik, kreeg hij als instructies mee van de dokter. Maar een korte analyse voor HLN.be kan er wel af. “Na de Omloop van afgelopen zaterdag zag ik opnieuw een hele mooie wedstrijd.”

De euforie was minder groot dan vorig jaar. Toch deed Van Aert De Vlaemincks hart alweer sneller slaan. “Wout was nog niet top, maar ik vond hem wel al veel beter rijden dan in de Omloop. Daar zag ik nog iets teveel de Van Aert van afgelopen winter. Het ontbrak hem er nog aan explosiviteit”, vindt hij. “Ik kan niet inschatten hoeveel werk hij vooraan opknapte. Feit is dat hij zich in deze fase van zijn carrière gerust nog wat mag wegsteken en niet teveel kopwerk hoeft te doen. Soit, laat hem maar rustig betijen. Zo is het goed, hij leert elke wedstrijd bij. Derde is hoe dan ook een mooi resultaat. Wout maakt duidelijk vorderingen. Ik vermoed dat hij die hangende rechtszaak de komende weken wel een beetje van zich af zal kunnen duwen. Ik zie het helemaal goed komen met hem dit voorjaar.”

De zege zat er nooit in, volgens De Vlaeminck. Daarvoor was de dominantie van Patrick Lefevere’s troepen te groot. “De explosieve Alaphilippe had met Stybar en Lampaert twee sterke pionnen in steun. Zij hielden in de achtergrond de groep aan de klap en haalden alles terug. Dat scheelt wel, hé.” Dat de ploeg dit seizoen al aan vijftien overwinningen zit en voorsprong heeft op het recordschema van vorig jaar, relativeert De Vlaeminck. “Ja maar, wel met dertig renners, hé. In 1975 wonnen Merckx, Maertens en ik er samen meer dan 150. Met z’n drieën! Zelf zat ik toen in maart al aan elf. En Panasonic kwam in één van zijn topjaren eens uit op 113. Om maar te zeggen: er zijn in het verleden nóg wel teams indrukwekkend bezig geweest. Los daarvan hebben ze simpelweg de beste ploeg. Beter dan Lotto-Soudal, waar Wellens en Benoot toch vaak hun eigen koers rijden. Véél beter ook dan CCC, waar Avermaet moederziel alleen zit.”

Over Van Avermaet gesproken: “Ik vond hem niet super in de Strade. Niet zo goed als in de finale van de Omloop. Greg wordt straks 34. Hij kan zeker nog een grote klassieker winnen, maar het moment is nu wel stilaan daar. Ik spreek uit ervaring… (lacht) Veel verbeteren doe je niet meer op die leeftijd. Vanaf je 30, 32 gaat het alleen nog maar bergaf, vent.”