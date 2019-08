Roger De Vlaeminck won ooit ook zijn eerste klassieker bij de profs: “Ik weet niet wat het is met dat manneke, hij wordt precies nooit moe”

Dries Mombert

03 augustus 2019

20u09 0 Wielrennen Neoprof en bij de eerste klassieker op het hoogste niveau meteen winnen. Ongezien? Bijna, want er deed ooit één renner hetzelfde. Roger De Vlaeminck over de Clásica San Sebastián van Remco Evenepoel.

“Ja, ik heb naar de koers gekeken vanmiddag”, Roger De Vlaeminck (71) weet waarom de telefoon rinkelt. “Het is jáááren geleden dat ik nog zoiets gezien heb. Hoelang het precies geleden is en van wie? Ha, van mezelf zeker?” Klopt als een bus. De Vlaeminck won in 1969 als neoprof de Omloop Het Volk. In zijn eerste koers bij de grote jongens gaf hij in de sprint onder meer de betreurde Patrick Sercu het nakijken.

“Ik was toen wel al 22. Indertijd mochten we niet vroeger de overstap maken van de liefhebbers naar de profs. Jempi Monserez en ik hebben zo een jaar of twee verloren. Anders had ik misschien ook op iets jongere leeftijd gewonnen”, weet De Vlaeminck. Hoe dan ook blijft het uitgangspunt hetzelfde. Evenepoel won net als De Vlaeminck bij zijn eerste deelname aan een klassiekers op het hoogste niveau.

“Ik had direct gezien dat hij zijn medevluchter (Skujins, red.) zou lossen bergop", analyseert De Vlaeminck. “Evenepoel was aan het zagen op die renner omdat die niet meer kon overpakken. Als Remco wou winnen, moest het ook wel op die manier gebeuren. Ik denk niet dat hij zo super snel is aan de meet.”

Het grootste gevaar kwam op de slotklim van achteren uit, maar niemand kon het gat dichten. “In de achtervolging waren het allemaal dode pieren”, weet De Vlaeminck. “Neem nu Valverde. Kom jongens, zijn ploeg zo laten rijden en zichzelf dan zo wegsteken. Je mag wel niet vergeten dat de helft van dat peloton de Tour heeft gereden. Maar dat doet niets af van de prestatie van Evenepoel natuurlijk.”

“Dat ze allemaal moe waren na de Tour is logisch”, gaat De Vlaeminck onverstoord verder. “Niet per se fysiek, maar vooral mentaal kruipt dat in de kleren. Zo’n Bernal start nadat hij al die criteriums heeft gereden. Vent toch. Na zo’n week moet die jongen niet meedoen aan een klassieker, hé. Enfin, het was sterk wat Evenepoel deed. Op een bepaald moment is hij achterop en denk je: wat zit hij daar nu te doen. Iets later rijdt hij dan naar voor. Ik weet niet wat het is met dat ‘manneke’. Hij wordt precies nooit écht moe”, vindt De Vlaeminck.

“Ik zei al jaren dat we met Van der Poel en Van Aert twee superatleten hadden. Dit jaar is dat eindelijk bewezen. Met Remco is er nu een derde bijgekomen. Hij en Van Aert zijn de twee kampioenen die we in België hebben. Kampioenen, hé. Die andere jonge gasten die in de Tour op kop hebben gereden (De Vlaeminck doelt op De Plus, red.) zijn ook goed, maar Evenepoel en Van Aert zijn nog wat anders. Evenepoel gaat nog klassiekers winnen. Ik zie hem uitblinken in het eendagswerk én het rondewerk.”