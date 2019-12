Roger De Vlaeminck stelt de nieuwe liefde in zijn leven voor op de Superprestigecross in Zonhoven DMM

08 december 2019

17u00 1 Wielrennen Het leven lacht Roger De Vlaeminck weer toe. De 72-jarige ex-wielrenner belandde in oktober in het ziekenhuis, maar liet zich nu met herwonnen krachten op de Superprestigecross in Zonhoven opmerken aan de zijde van zijn nieuwe liefde.

Peggy, zo heet de nieuwe vrouw in het leven van Roger De Vlaeminck. ‘Tseete’ maakte het nieuws gisteren zelf wereldkundig. De 45-jarige vrouw was er bij op de avond dat hij met hoge koorts en rillingen in het ziekenhuis werd opgenomen. Het was Peggy zelf die de hulpdiensten had verwittigd. De Vlaeminck verbleef enkele weken in het ziekenhuis, maar is er nu weer helemaal bovenop.

Het tweetal leerde elkaar in september kennen op de cross van Eeklo. Drie maanden later verscheen het koppel voor het eerst in het openbaar. En ook dat gebeurde op de cross. De Vlaeminck liet zich in de VIP-tent van de Superprestigecross in Zonhoven opmerken aan de zijde van ‘zijn’ Peggy. “Ik ben enorm content. Je moet eerlijk zijn: voor hetzelfde geld ben ik alleen op mijn leeftijd, maar nu kom ik op mijn 72ste nog de vrouw van mijn leven tegen”.

Begin dit jaar gingen De Vlaeminck en zijn echtgenote Katty Spriet uit elkaar, maar met Peggy (45) vond hij nu dus een nieuwe vrouw in zijn leven. Net als met zijn zijn vorige liefde is er ook nu een groot leeftijdsverschil. De Vlaeminck is 27 jaar ouder dan zijn nieuwe vriendin.