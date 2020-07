Roger De Vlaeminck: “Remco Evenepoel moet gaan veldrijden” XC

15 juli 2020

18u21

Bron: Knack 0 Wielrennen Roger De Vlaeminck heeft op z'n 72ste nog altijd een uitgesproken mening. Zo bleek uit een interview met Knack. “Als Remco Evenepoel vooruit wil, dan wordt hij het best veldrijder.”

Het gaat weer goed met Roger De Vlaeminck, die eind vorig jaar op intensieve zorgen lag. Dat vertelde hij in een gesprek met Knack. Het 72-jarige wielericoon kijkt uit naar de herstart van het wielerseizoen én is nog even scherp van tong. “Ik voorspelde drie jaar geleden dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel de besten van de wereld zouden worden in de klassiekers, maar wie geloofde mij? Jammer genoeg geloofden Van der Poel en Van Aert het zelf ook niet.”

“Als zij op hun 21ste naar de weg waren overgestapt, dan hadden ze nu elk drie klassiekers gewonnen. Zes klassiekers, weet je wel wat dat is? Maar ja, het was zogezegd te vroeg. Lionel Messi was zeventien toen hij bij Barcelona debuteerde. Het is nooit te vroeg als je goed bent. Nooit”, klonk het bij De Vlaeminck.

Elke wegrenner zou minstens een veldrit of vijf, zes moeten rijden.” Roger De Vlaeminck

“Ik was 21 toen ik de Omloop Het Volk won. Ik zou op mijn 19de ook gewonnen hebben, alleen was je toen te jong om te starten bij de profs. Maar Van Aert en Van der Poel moeten tot hun 24 wachten voor ze sterk genoeg zijn om die wedstrijden zelfs maar te rijden? Als ze nu eens naar mij hadden gebeld: ‘Hoe pakte jij dat aan, Roger?’ Ik zou hen dat graag hebben uitgelegd. Maar ja, ze hebben dat niet nodig. Ze weten het allemaal beter. Dat ze dan zelf maar hun fouten maken.”

Volgens De Vlaeminck zijn Van der Poel en Van Aert sowieso de grootste talenten. “En omdat ze ook nog eens crossen, hebben ze een serieuze voorsprong op de rest. Elke wegrenner zou minstens een veldrit of vijf, zes moeten rijden: het liefst de zware, echte crossen, zoals Zonhoven of Overijse. Perfect om de longen open te zetten. Remco Evenepoel, die nu overal wordt opgehemeld, is een goeie, dat zie je zo. Als hij vooruit wil, dan wordt hij het best veldrijder.”

En op die manier wordt Evenepoel veel stuurvaardiger, stelt De Vlaeminck. “Ik ben in mijn hele carrière zo goed als nooit gevallen: geleerd in het veldrijden. De kampioenen van vroeger wisten dat allemaal. Eddy Merckx heeft ook nog gecrosst, net als Frans Verbeeck en Walter Godefroot. Een betere manier om de winter door te komen bestaat er niet.”

Wint Evenepoel de Giro? “Ik wacht af tot ik hem zie in een lastige rittenkoers. Iets als de Ronde van Zwitserland. In het tijdrijden klopt hij de besten, maar verteert hij de bergen? Evenepoel is zeker niet te jong om te winnen. Daar ligt het nooit aan, onthoud dat. Je moet goed zijn: zo simpel is het. Je moet Messi zijn, maar dan op een fiets.”

Lees ook: Eén jaar na de Wonderdag van Wout en het beteuterde gezicht van Elia Viviani: “Ik dacht, ik claim hem gewoon”