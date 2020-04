Roger De Vlaeminck baalt dat hij zijn vriendin Peggy niet mag zien: “Deze situatie is zéér vervelend” KDW/ABD

11 april 2020

13u59

Bron: VTM NIEUWS 0

"Werk genoeg in de tuin", grijnst Roger De Vlaeminck (72). Maar de viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix, dat normaal gezien morgen gereden werd, baalt wel dat hij zijn vriendin Peggy (45) nu al vier weken niet mag zien vanwege de coronacrisis. "Dat is zeer vervelend. Ik hoor haar gelukkig nog via de telefoon. En via whatapp (sic) - of hoe heet dat 'spel'? - zien we elkaar nog eens."

Sinds De Vlaeminck in oktober met een bacteriële infectie in het ziekenhuis werd opgenomen, is hij extra voorzichtig. “Iedere ochtend en avond meet ik mijn temperatuur. Ik ben intussen wel al 14 weken koortsvrij, dus het zou in orde moeten zijn.”

Tijdens een bezoek aan De Vlaeminck moet het uiteraard ook over koers gaan. Hij ziet het, zeker voor de Ronde van Frankrijk, somber in. “Ik denk niet dat de Tour zal doorgaan. Misschien nog in augustus, september zal zeker te laat zijn. Zonder volk zou het niet interessant zijn. Ach, de Tour mag ook eens een jaartje rusten.”

