Roger De Vlaeminck (72) is opnieuw gezond en vindt nieuwe liefde: “Ja ze is wat jonger, maar dat is geen probleem” Redactie

07 december 2019

09u36

Bron: Het Nieuwsblad 22

Twee maanden geleden werd Roger De Vlaeminck plots opgenomen in het ziekenhuis, maar nu stelt de 72-jarige wielerlegende het prima. “Het gaat goed met mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Iedereen mag gerust zijn: ik ben gisteren zelfs nog gaan lopen.” De Vlaeminck werd op 14 oktober met hoge koorts en koude rillingen opgenomen in het ziekenhuis - waar hij uiteindelijk 28 dagen verbleef. De conclusie: Stafylokokken, een bacterie, in het bloed. “39,5 graden koorts. Kom ik een halfuur later binnen, dan was het gedaan geweest. Ongelofelijk toch dat Eddy Mercx zijn accident op dezelfde dag had als ik. Kunt ge u dat voorstellen: Eddy en ik waren bijna samen dood. Wat zou dat geweest zijn?”

De Vlaeminck had één groot geluk, dat hij op de avond van het onheil niet alleen thuis was. Dankzij een nieuwe liefde in zijn leven. Begin dit jaar gingen hij en zijn echtgenote Katty Spriet uit elkaar, maar met Peggy (45) vond hij een nieuwe vrouw in zijn leven. Zíj belde op 14 oktober meteen naar de hulpdiensten. Ze leerden elkaar kennen op de cross van Eeklo (8 september, red.). “Ik ben enorm content. Je moet eerlijk zijn: voor hetzelfde geld ben ik alleen op mijn leeftijd, maar nu kom ik op mijn 72ste nog de vrouw van mijn leven tegen. Ja, ze is wat jonger, maar dat is geen probleem. Ik spiegel mij aan Herman Brusselmans. Bij hem marcheert dat ook goed, toch?”