Roelandts en Naesen voluit in Valencia: "Werken voor de klassiekers" Joeri De Knop

31 januari 2018

18u42 0 Wielrennen Derde en achtste werden ze in Peñiscola, na een pittig sprintje. Jürgen Roelandts en Oliver Naesen laten er in de Ronde van Valencia geen gras over groeien. De voormalige (2008) en regerende Belgische kampioen streven hetzelfde doel na. "Vorm kweken voor het klassieke voorjaar."

Incognito gleed Jürgen Roelandts in Peñiscola in het spoor van Danny van Poppel als derde over de finish. "Zo ging het de hele dag door", ervaarde hij. "In het peloton reden veel renners me knal voorbij." Dat krijg je, met dat nieuwe BMC-truitje na tien jaar Lotto. Waarvan de laatste zes maanden bovendien besteed werden aan revalidatie na een operatie aan het heupgewricht. "Tegenwoordig train ik al vijf uur pijnvrij. (lacht) Dat zou dus ‘juist gepast’ moeten zijn voor de klassiekers."

Michaël Schär zette de Bodegemse bakkerszoon perfect af op twee kilometer van de streep. "Ik moest gewoon positie houden in het zog van Van Poppels trein. Dat lukte. Ik rook de zege. Maar Danny ging, ietwat verrassend, van héél ver aan. Ik kleefde niet dicht genoeg op zijn achterwiel en bleef hangen op twee lengten. Blij dat ik in mijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen derde word, maar er is dus nog wat werk aan mijn explosiviteit. Het kan vanaf nu alleen maar beteren. In dit soort koersen krijg ik mijn kans. Straks, in het klassieke voorjaar, is Greg (Van Avermaet, red.) onze onbetwiste ‘nummer één’."

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) wilde de spurt aantrekken voor ploegmaat Venturini (vijfde). "Helaas speelden we elkaar kwijt in de slotfase. Het ging er wat hectisch aan toe. Toen ze op veertig kilometer van de streep al met de sturen in elkaar begonnen te haken, dacht ik ‘neen, ik doe niet mee’. Maar uiteindelijk blijf je maar beter uit de gevarenzone. Veel topsprinters zijn hier niet. Feit is dat iedereen gretig en boordevol vertrouwen uit de lange winter is gekomen. Als je goeie benen hebt is het plezant, maar het blijft wel oppassen… Velen hebben in de slotweek van januari nog gauw vier sprintjes getrokken, denken dat ze het onder de knie hebben en redeneren van ‘je weet maar nooit’. (schaterlach) Ik zelf ook, natuurlijk. Want eigenlijk is dat mijn plaats niet in een massaspurt. Maar ik noem het ook werken in het vooruitzicht van wat komt. Het gewring opnieuw wat ‘aanvoelen’. Belangrijk. Dit zijn zo van die dagen dat je, als je op het einde niet meespurt, het gevoel krijgt dat je totaal niks hebt uitgespookt. Ook in de volgende etappes wil ik arbeid leveren. Dat gaat makkelijker in koers dan op training. Zelf zaterdag, in de bergrit, ben ik niet zinnens om zomaar de gruppetto op te zoeken. (grijnst) Het kan niet de bedoeling zijn om vier uur lang ‘klapkes’ te doen met iedereen."

Tom Van Asbroeck (EF Education First-Drapac) kwam op twee kilometer van het einde ten val. Hij moest van de fiets worden geholpen en trok zich kreunend en steunend, met kapotte trui en broek en flink geschaafde benen, armen en rug, het trapje van de teambus op. "Toch lijkt de schade mee te vallen", aldus ploegleider Ken Vanmarcke, broer van. "Een onverwacht manoeuvre van een renner van Sport Vlaanderen, in combinatie met een vluchtheuvel, deed onze spurttroef Sascha Modolo plots uitwijken. De Italiaan bleef overeind, ondanks een wielbreuk, maar nam Tom ongewild mee in zijn elan. Vooral zijn rug is wat ‘verkrampt’. Maar ik denk dat er geen sprake is van breuken. Komt wel goed. Ik ga ervan uit dat hij morgen gewoon kan starten, maar vrees wel dat hij een ‘kutdag’ tegemoet gaat."