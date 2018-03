Roelandts (5de) is beste Belg: "Genezen van mijn heupblessure voor de Omloop" DMM

17 maart 2018

19u22 0 Wielrennen Niet Greg Van Avermaet, maar wel Jürgen Roelandts was de beste man bij BMC in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot, eerder al 3de in 2016, sprintte in de straten van Sanremo naar een knappe vijfde plaats. Roelandts: "Pijn aan de heup is verleden tijd."

Veel tegenwind op weg naar de Via Roma en dat smoorde de initiatiefzin bij de grote favorieten in de kiem. Nochtans lag het tempo op de Cipressa en de Poggio niet zo ongelooflijk hoog. "Dat kwam door de wind en door de natte weersomstandigheden in het begin van de wedstrijd", vertelde Jürgen Roelandts. "Dat heeft de koers een beetje geblokkeerd. Het verraste me dat Nibali ondanks de wind op kop voorop kon blijven. Het moet zijn dat hij echt wel de sterkste was."

Over zijn sprint zelf was Roelandts tevreden. "Ik koos het wiel van Alexander Kristoff omdat hij hier al meerdere keren goed is aangekomen. Na een wedstrijd van bijna 300 kilometer is hij vaak een van de beteren. Vanaf de Poggio heb ik constant op zijn wiel gereden en dat heeft dit mooie resultaat met zich meegebracht."

Met zijn vijfde plaats zijn de zorgen na het Vlaamse openingsweekend nu stilaan voorbij voor Roelandts. Net voor de Omloop kwam de BMC'er op training ten val. Roelandts blesseerde daarbij zijn heup en moest daardoor verstek geven voor Kuurne-Brussel-Kuurne. "Dit is goed voor het vertrouwen. In het begin van Parijs-Nice had ik nog last van mijn heup, maar die moeilijkheden zijn sinds kort voorbij. Ik kijk uit naar de E3 en de volgende wedstrijden. De bedoeling is nog steeds om Greg daarin zo diep mogelijk in de finale bij te staan. Hopelijk houd ik deze conditie dus nog even vast."