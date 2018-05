Ritwinnaar Wellens is ziek en trekt na overleg met ploegarts de stekker uit zijn Giro DMM

19 mei 2018

10u32 13 Wielrennen De eerste Belgische opgave in de Giro is een feit en het is meteen een stevige naam. Ritwinnaar Tim Wellens verschijnt niet meer aan de start van de veertiende rit. Geen Monte Zoncolan dus voor onze 27-jarige landgenoot. Allicht hervat hij in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland.

Wellens- die naar de Giro kwam voor ritwinst en daar in de vierde rit ook in slaagde – sukkelde de voorbije dagen met een keelontsteking en opkomende bronchitis. Na de rit van gisteren maakte de Limburger zelfs koorts, meteen het sein om de stekker uit de Giro te trekken. "Tim maakte koorts, waardoor het uiteraard niet opportuun is om hem verder te laten rijden. De afgelopen dagen vocht hij al tegen de keelpijn en bronchitis, logischerwijze een gevolg van de vermoeidheid; de Giro is voor alle renners al heel slopend geweest, door het vele reizen, de lange transfers en de ritten, die elke dag het maximale vergen", getuigt ploegdokter Bex. "Ook de op papier vlotter verteerbare ritten zijn al pittig gebleken. Tim is iemand die elke dag elk kansje wil grijpen en niet gemaakt is om zich te verstoppen in de buik van het peloton. Hij moet nu recupereren en daarna kan hij focussen op nieuwe doelen.”

"Opgeven in een grote ronde is natuurlijk niet leuk", reageert de renner op de teamwebsite. "Mijn ritoverwinning zorgt ervoor dat ik kan zeggen dat mijn Giro geslaagd is, maar ik had graag nog een gooi gedaan naar een tweede zege. De voorbije dagen heb ik al geprobeerd om de kansen te grijpen, maar ik kwam telkens iets tekort om het verschil te maken. Al na de reis van Israël naar Sicilië voelde ik alsof ik niet voldoende slaap kon inhalen, en dat is er met de transfer naar het vastenland niet op verbeterd. Je merkt in het peloton al serieuze sporen van vermoeidheid, en de strijd onder de klassementsrenners moet eigenlijk nog echt losbarsten. Ik neem enkele dagen rust en hoop daarna de training te kunnen hervatten."

Wellens pakte in de vierde rit de winst, toen hij in een sprint bergop de Canadees Michael Woods en de Italiaan Enrico Battaglin achter zich hield. In het algemeen klassement stond onze landgenoot na dertien etappes zeventigste.