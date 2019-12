Rio liet hij nog links liggen, in Tokio gaat hij wel voor olympisch goud: zo ziet het seizoen van Sagan eruit ODBS

04 december 2019

09u25

Slechts zes maanden, maar wel zware maanden. 2020 wordt een gebald wielerjaar voor Peter Sagan: na de voorjaarsklassieker volgt Giro, Tour én Olympische Spelen. Ondanks dat het zware parcours in Tokio niet meteen op zijn lijf geschreven is, wil hij een scenario zoals dat van Rio 2016 vermijden. Toen koos de Slovaak voor louter het mountainbike om Greg Van Avermaet het goud op de weg pakken te zien pakken.

Bij de presentatie van Bora-Hansgrohe in het Duitse Kolbermoor, bevestigde Sagan dat hij volgend jaar zowel Giro als Tour zal rijden. Ook al liggen er tussen die twee grote rondes, omwille van de Spelen, amper vier weken tijd. En slechts zes dagen na de Tour, volg de olympische wegrit in Tokio al. Als gevolg daarvan geeft de drievoudige wereldkampioen er de brui aan meteen na Tokio. Geen herfstklassiekers of WK in Zwitserland dus voor Sagan.

Zijn seizoen begint op 26 januari met de Argentijnse Vuelta a San Juan (acht dagen), waarna Sagan zich traditioneel op hoogtestage terugtrekt met het oog op zijn klassiek programma in het voorjaar. Ook tussen Parijs-Roubaix en de Giro-start in Boedapest op 9 mei last hij een trainingskamp in. Net zoals hij geen wedstrijden zal rijden tussen Giro en Tour. In de Ronde van Italië zal Sagan onder andere Ackermann (die opnieuw geen Tour rijdt maar wel zijn debuut in de Vuelta zal maken) en Schachmann naast zich krijgen, de Tourploeg van Bora zal vooral gebouwd worden rond podiumtroef Emanuel Buchmann, vorig jaar het nummer vier.

Opvallend: op de Spelen in Rio 2016 liet Sagan de wegrit links liggen omdat hij die geen spek voor zijn bek vond. Sagan ging louter voor het mountainbike en daar kreeg hij al snel spijt van, toen de veelwinnaar net zijn klassieke concurrent Greg Van Avermaet zag triomferen. Daarom gaat hij er nu wél voor, op 26 juli in Tokio. “Het wordt een zware race”, aldus Sagan bij Cyclingnews. “Maar zo’n olympische wegrit kent toch dikwijls een verrassend verloop. Het loont de moeite het te proberen.”