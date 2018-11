Rik Verbrugghe nieuwe wielerbondscoach, Sven Vanthourenhout assisteert hem MDB

07 november 2018

17u10 4 Wielrennen De KBWB heeft de zoektocht naar een nieuwe bondscoach afgerond. Rik Verbrugghe volgt Kevin De Weert op en gaat vanaf 1 december aan de slag. Sven vanthourenhout wordt zijn assistent en zal hem bijstaan als assistent bij de U23.

Kevin De Weert besliste om na het WK in Innsbruck andere oorden op te zoeken. De toenmalige Belgische wielerbondscoach koos voor een avontuur als Performance Manager bij Lotto-Soudal. Zo moest de KBWB op zoek naar een vervanger en die hebben ze nu met Rik Verbrugghe gevonden. “Hij neemt de heren elite en de beloftencategorie voor zijn rekening. Veldritcoach Sven Vanthourenhout staat hem bij als assistent bij de U23", staat er te lezen op de website van de Belgische wielerbond.

Kristallen Fiets in 2001

De 44-jarige Verbrugghe maakte dertien seizoenen deel uit van het profpeloton. Hij behaalde zestien zeges in zijn loopbaan, reed negen jaar voor de Lotto-ploeg, een jaar voor Quick.Step en sloot na drie jaar Cofidis zijn carrière uiteindelijk af. Zijn beste jaar was 2001 met overwinningen in de Waalse Pijl, de proloog van de Ronde van Italië, een rit in de Ronde van Frankrijk en de eindzege in het Criterium International. Voor dat jaar werd hij uiteindelijk bekroond met de Kristallen Fiets. Ook in 2002 en 2006 boekte hij ritzeges in de Ronde van Italië. In 2000 werd hij Belgisch kampioen tijdrijden.

Verbrugghe is dan ook geen onbekende in wielerland. Met Greg Van Avermaet als schoonbroer heeft hij al een stevige link met de huidige Belgische selectie. Dit jaar was hij nog aan de slag als ploegleider bij Bahrain-Merida, het team van onder meer Vincenzo Nibali. Voordien was Verbrugghe ook werkzaam bij Quick.Step, het opleidingsteam van BMC en het Zwitserse IAM Cycling.

