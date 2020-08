Rik Verbrugghe moet bijkomende Covid-test ondergaan nadat hij kort uit Belgische bubbel treedt Redactie

24 augustus 2020

16u40 2 Wielrennen Opmerkelijk: Belgisch wielerbondscoach Rik Verbrugghe (46) was eerder vandaag niet van de partij in het Franse Plouay, waar de Europese kampioenschappen wielrennen gereden worden. Ilan Van Wilder zag hij dus niet Opmerkelijk: Belgisch wielerbondscoach Rik Verbrugghe (46) was eerder vandaag niet van de partij in het Franse Plouay, waar de Europese kampioenschappen wielrennen gereden worden. Ilan Van Wilder zag hij dus niet naar het brons rijden in het tijdrijden bij de beloften.

Verbrugghe heeft in de voormiddag een bijkomende coronatest moeten ondergaan. De bondscoach verloor gisteravond tijdens zijn voorbereiding op de tijdritten de tijd uit het oog. Het buffet in het hotel was daardoor al gesloten en Verbrugghe trok in een eerste opwelling naar een nabijgelegen restaurant. Een ondoordachte zet. Verbrugghe kwam zo in contact met andere mensen en trad op die manier uit de bubbel van het Belgische team.

Wat in het voordeel van de bondscoach pleit: hij was eerder al besmet en heeft dus in principe antistoffen. Er volgde intern overleg en om elk risico uit te sluiten, onderging de bondscoach een nieuwe test. Op het resultaat daarvan is het nog wachten. Als de uitkomst negatief is, kan Verbrugghe zich gewoon weer bij de bubbel voegen.

