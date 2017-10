Rijexamen verplicht voor jonge renners: wie faalt, mag niet koersen GVS

16u00 0 Cycling Vlaanderen Wielrennen In 2018 hervormt Cycling Vlaanderen de jeugdopleiding voor haar renners. Enkel wie kan aantonen dat hij of zij voldoende handig is, mag voortaan aan wielerwedstrijden deelnemen. Een drinkbus aannemen op volle snelheid, over een balk springen zonder te vallen of op eigen houtje een band herstellen: het wordt allemaal getest op de gloednieuwe wielervaardigheidstest. Het motief? De veiligheid in het peloton verhogen.

In het verleden werd er gewerkt met een opleiding van 24 uur. Volbracht je die, mocht je starten met wielrennen in competitieverband. Een recent onderzoek toonde aan dat het huidige systeem echter zijn doel volledig voorbijschiet. De jonge snaken blijken te vaak niet klaar om obstakels te vermijden of in een peloton te functioneren. Cycling Vlaanderen grijpt daarom in: een nieuwe bekwaamheidsproef moet de jonge renners klaarstomen voor het échte werk.

Concreet betekent dat een praktisch rijexamen. Wie in de jeugdreeksen wil deelnemen aan wedstrijden moet hoe dan ook slagen voor de fonkelnieuwe proef. Het gaat om basisvaardigheden, waar veiligheid centraal staat. Hoe ouder je wordt, hoe strenger de eisen. Zo moeten de jongsten uit de micro-reeks (U8) onder meer het voorwiel opheffen of met één hand kunnen rijden. De miniemen (U12) moeten over een kleine schans fietsen en aan lage snelheid een drinkbus van een kegel nemen.

Luc Moons

Wil je als aspirant (U15) koersen, moet je onder andere een sprong maken over een A4-blad of dertig seconden kunnen surplacen in een afgelijnd vlak. Ten slotte moet je als nieuweling (U17) binnen de tien minuten een band vervangen of een volle drinkbus aannemen tegen hoge snelheid. De renners in die laatste categorie krijgen bovendien nog enkele kennisvragen voorgeschoteld. Zo moeten zij weten welke kleur je urine heeft als je voldoende hebt gedronken of wat het omslagpunt is.

Wie buist hoeft niet te panikeren, je mag het examen zo vaak afleggen als je wilt. Maar tot dan mag je geen wedstrijden rijden. De jonge renners worden evenwel niet aan hun lot overgelaten. Om al deze hindernissen de baas te kunnen voorziet de Cycling Vlaanderen Academie namelijk tal van oefenmomenten, op diverse locaties in Vlaanderen, waar steeds een gediplomeerd trainer aanwezig zal zijn om de proeven in te oefenen. Al is het wel mogelijk dat de test een drempel is voor de allerkleinsten om met wielrennen te beginnen...