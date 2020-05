Rijdt Froome straks Tour tégen Ineos? BA

14 mei 2020

14u31

Bron: Cyclingnews 8 Wielrennen Chris Froome (34) overweegt te vertrekken bij Ineos. En niet zomaar aan het eind van het jaar, wanneer zijn contract afloopt, de kans bestaat dat hij nog voor de opstart van het nieuwe seizoen van shirt ruilt. Is er een spektakeltransfer in de maak?

De Britse wielersite Cyclingnews pakte uit met het nieuws: “Chris Froome onderhandelt over een mid-season transfer.” In december loopt het huidige, driejarige contract van Froome af en in tegenstelling tot wat iedereen denkt, blijkt hij zijn lot niet per se verbonden te hebben aan de ploeg waarvoor hij al tien jaar koerst (eerst Sky, nadien Ineos). Integendeel, de scheiding zou er zelfs vlug kunnen komen. Froome zou al met verschillende teams gepraat hebben over een overstap in december, maar ook over een transfer in augustus.

De reden waarom Froome een vertrek overweegt, is in de eerste plaats sportief. De man heeft nog één groot doel in zijn carrière: opnieuw de Tour winnen. Voor de vijfde keer, en liefst ook voor een zesde keer, zodat hij alleen recordhouder wordt. Froome gaf eerder al aan dat hij nog vier jaar wil koersen, maar vraagt zich nu af of Ineos wel de meest geschikte plek is om zijn ambitie waar te maken. Want de interne concurrentie is enorm. De laatste twee Tourwinnaars, Egan Bernal en Geraint Thomas, rijden bij hem in de ploeg - zijn laatste Tourzege dateert ondertussen van 2017.

Oudste van de drie

Dit jaar zou Ineos met drie kopmannen naar de Tour trekken. Sowieso een complexe situatie - het koersverloop moest uitwijzen welke kaart op het einde zou worden getrokken - en als oudste van de drie voelt Froome de bui blijkbaar hangen. Hij is er 34, Thomas is 33, Bernal amper 23. Toekomstgericht is Froome de minst interessante van het trio. Of maak daar gerust een kwartet van, want deze winter tekende ook de jongste Girowinnaar Richard Carapaz (26) voor Ineos. De Ecuadoraan was niet voorzien voor deze Tour, maar dat debuut zal er in de nabije toekomst zeker komen. Froome lijkt daarom gewonnen voor een vlucht vooruit.

Meerdere teams hebben interesse in de Brit, en twee teams willen hem graag al deze zomer binnenhalen. In normale omstandigheden zou zo’n transfer niet aan de orde zijn, maar door het omgooien van de kalender wordt een versnelde overstap plots extra interessant. Froome zou dan de Tour met zijn nieuwe ploeg kunnen rijden, waar hij ongetwijfeld eerste kopman zal zijn.

Froome wil geen commentaar geven op de situatie. Hij wijst enkel op het belang van de Tour in het vervolg van zijn carrière en zegt dat hij zich helemaal hersteld voelt van zijn zware crash in juni vorig jaar waarbij hij zijn rechterdijbeen, rechterelleboog, een heup en enkele ribben brak. “Ik heb er enorm veel vertrouwen in dat ik opnieuw het niveau zal halen waarmee ik de Tour gewonnen heb”, zegt hij. “Ik ben niet van plan om snel op pensioen te gaan. Die crash heeft me alleen maar meer focus en ‘drive’ gegeven. Ik heb enorm hard gewerkt, ik wil niet dat dat voor niks was.”

Lees ook:

Dropt Bernal bommetje bij Team Ineos met oog op de Tour? “Ik offer mij niet op voor Froome en Thomas”

Problemen bij Ineos? Bedrijf vraagt lening van 560 miljoen aan: “Dat mag in deze periode niet verbazen”